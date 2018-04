Na Sněžku vede více cest

Nejvyšší hora České republiky Sněžka, jejíž vrchol dosahuje výšky 1602,3 metru nad mořem, je nejznámějším a současně nejvýraznějším krkonošským vrcholem. Její zdaleka nápadný jehlan vybrousily do nynější podoby dávné ledovce, mrazové zvětrávání zase rozdrobilo většinu skal do rozsáhlých kamenných sutí pokrývajících převážnou část strmých svahů hory. Na Sněžku lze stále ještě vyjet sedačkovou lanovkou z Pece přes Růžovou horu, mnohem hodnotnější je však pěší výstup některou ze značených cest. Vrchol je navštěvován také z polské strany. Na kamenné střeše republiky najdou turisté rozmanité, ale nepříliš působivé stavby. Nejstarší je kaple svatého Vavřince z konce 18. století, nejmodernější bouda ve tvaru talíře na polské straně. Pohledy z vyhlídkových plošinek na okolní krkonošské partie a daleko do Podkrkonoší náleží do kategorie nezapomenutelných. K nejhodnotnějším výstupovým trasám na Sněžku patří modře značená cesta z Pece pod Sněžkou Obřím dolem, která zprvu vede proti toku řeky Úpy. Náročnější je pouze v horní části, kde však turisté díky krásným výhledům na protější srázy Studniční hory a Úpské jámy na námahu zapomenou. U bývalé Obří boudy s turistickým hraničním přechodem navazuje tato trasa na červeně značenou Cestu přátelství proplétající se kamenitou sutí a kolem skalních vyhlídek na vrchol Sněžky. Běžnou výstupovou trasou je i opačný směr Cesty přátelství, tedy od Pomezních bud přes Soví sedlo, Svorovou horu a po Obřím hřebeni. Na vrchol Sněžky lze ovšem vystoupit i z jižní strany. Tato žlutě značená cesta od Portášových bud a Růžové hory, v horní části souběžná s lanovkou, je dobře zpevněna. Ve směru z Pece se na ni u Růžohorek napojuje lesní cesta se zeleným značením.



Horní stanice současné lanovky na Sněžku.