Na Sněžce konečně otevřou poštovnu

„Chtěla bych otevřít příští týden. Ale nechci to zakřiknout. Vždycky se může objevit nějaký problém,“ uvedla investorka originální stavby Jaroslava Skrbková.

Vzhled nové České poštovny ani vzdáleně nepřipomíná klasické krkonošské chaty. Prosklená dřevěná konstrukce s plochou střechou se vrcholu Sněžky dotýká jen prostřednictvím deseti patek, takže převážná část její podlahy se vznáší nad povrchem hory. Hydraulicky ovládané vnější dřevěné okenice umožňují dát objektu podobu moderního domu i obyčejné horské boudy.

Vizualizace nové poštovny. Autor projektu. H.R.A. Hofffman Rajniš

Stavbu zpočátku komplikovaly výhrady správců Krkonošského národního parku právě vůči jejímu netradičnímu vzhledu. K nim se později přidaly průtahy se získáním stavebního povolení i problémy s výrobou některých stavebních dílů.

Když prezident Václav Klaus vloni v srpnu novou poštovnu symbolicky otevíral, zdálo se, že všechny potíže jsou už zažehnány a do zahájení běžného provozu zbývá posledních pár týdnů. Potom se však mezi investorkou a stavební firmou rozhořel spor o kvalitu i cenu odvedených prací a vstupní dveře poštovny zůstaly dalších deset měsíců zavřené.

"Poštovna měla být postavena za šest týdnů a staví se dva roky. Měla mě stát dva miliony korun a zaplatila jsem za ni pětkrát víc. Měla být technickou a architektonickou lahůdkou a zatím v ní nacházím jen spoustu vad a nedodělků. To si přece nemohu nechat líbit. Se stavební firmou se asi sejdeme u soudu," upozornila Skrbková.

Stavba nové poštovny - foto z léta 2007

Případný soudní spor by však neměl mít na provoz chaty vliv. Poštovna bude otevřena celoročně a její provozní doba se bude řídit podle počasí. Turisté do ní budou mít většinou přístup od 9 do 17 hodin a budou si v ní moci zakoupit základní občerstvení, získat původní dopisní razítko nebo si pořídit originální minci.

"Už se mi ozývají i zájemci o svatební obřady. Jeden pár si v poštovně zamluvil termín 8. 8. 2008 v 8 hodin a 8 minut a hlásí se i další," řekla Skrbková.