Na Slovensku se rodí nová observatoř

Dalekohled slovenským astronomům zapůjčila do bezplatného dlouhodobého užívání Astronomická observatoř v Oděse. "Kdybychom chtěli takový teleskop koupit, stálo by nás to kolem 40 miliónů korun," hovoří Kudzej a dodává, že takhle je výstavba observatoře, zakoupení kupole a samozřejmě převoz teleskopu stály mnohem méně.



"Bude to největší astronomický dalekohled na Slovensku," říká s neskrývanou hrdostí v hlase Kudzej. Na chvíli se pak zastaví u nástěnky s fotografiemi svého otce, který ho k pozorování hvězd na Kolonickém sedle přivedl. Ukazuje také dům, ve kterém spolu s dnes už nežijícím otcem uskutečnil svá první pozorování.



Dnes to na Kolonickém sedle vypadá úplně jinak. V roce 1999 začala výstavba nové observatoře, kterou se podařilo dokončit za půldruhého roku. Střechu zdobí kupole zakoupená v Německu před lety původně pro hvězdárnu v Humenném za 400.000 marek. S uvedením dalekohledu do provozu však budou muset počkat až do

jara příštího roku. Po montáži mechanických součástí totiž bude ještě následovat montáž elektrických pohonů a optiky.



Podle Kudzeje bude dalekohled využíván zejména k pozorování proměnných hvězd v rámci mezinárodních projektů, ale počítá se i s jeho využitím ke komerčním účelům pro veřejnost. Observatoř se totiž nachází nedaleko známé rekreační oblasti Sninské rybníky, kterou navštěvuje hodně turistů. Navíc jsou blízko i hranice,

odkud by po otevření dalších přechodů mohlo na Slovensko začít jezdit víc solventních polských turistů. Také pro ně připravuje ředitel hvězdárny spolu se starostou nedaleké obce a s lidmi z regionálního sdružení Horní Zemplín projekt nazvaný "Cesta hvězd".



Měla by to být turistická atrakce, naučná stezka, která by vedla od Sninských rybníků po hřebenech okolních hor až k observatoři, přičemž vzdálenosti jednotlivých zastávek budou odpovídat poměrné vzdálenosti planet sluneční soustavy. Na každé zastávce, pojmenované po jednotlivých planetách, by pak turisté nalezli mnoho užitečných informací; celkový zážitek by ještě doplnilo pozorování hvězd z tamní observatoře.



"To je však hudba budoucnosti," poznamená Kudzej, stejně jako dobudování observatoře tak, aby v budoucnu sloužila nejenom jako astronomické, ale také jako seizmologické pracoviště a snad i jako pracoviště pro zkoumání a měření magnetických polí.