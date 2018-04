Turisté budou za vstup do Vysokých Tater platit, zvažuje Slovensko

Tip na dovolenou Vyberte si z pestré nabídky zájezdů na Slovensko na dovolena.iDNES.cz a prožijte úžasnou dovolenou.

Poplatky se mohou týkat i severoslovenského pohoří Pieniny. Slovenští ochranáři se tak inspirovali v sousedním Polsku, kde jsou určité úseky Tater zpoplatněny už dvacet let. Příjmy ze vstupného by se využívaly jak údržbě turistických tras, tak ke zlepšení služeb vybudováním odpadkových košů a toalet.

Dosud se vstupné vybíralo pouze ve Slovenském ráji, kde ale peníze inkasují místní obce, nikoli ochránci životního prostředí. Podobné kroky plánovala slovenská vláda už v minulosti. Nakonec od zpoplatnění upustila, protože stát není v Tatrách vlastníkem všech pozemků. Některé patří soukromým vlastníkům, obcím, státním lesům nebo církvi. Tento fakt situaci značně komplikuje.

Ochránci přírody a místní by zpoplatnění přivítali, obávají se ale nakládání se získanými penězi. Nechtějí, aby šly do kapes politiků. Pokud ale budou rozdělovány efektivně, chtěli by podle Hospodárských novin státní ochranáři návštěvníkům nabídnout i průvodcovské služby s odborným výkladem.

O tom, kolik by návštěvníci za túry měli platit, zatím ochranáři neinformovali. Za vstup do Slovenského ráje se ale nyní platí jeden a půl eura, tedy přibližně čtyřicet korun. V polských Tatrách pak turisté platí kolem jednoho eura.