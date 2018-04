Na Slovensku je krásně. Dokud nepřijde medvěd...

Obývák má vyzdobený parožím, na stěnách mu visí diplomy za zásluhy o rozvoj myslivosti, stále ještě nosí zelený klobouk. Ale jít do lesa? Moc se mu nechce. Pětašedesátiletý Ján Gejdoš se ještě dnes budí v noci ze spaní. Slyší řev medvěda. Už to bude rok, co se mu největší šelma žijící na Slovensku zakousla dvakrát do hlavy.