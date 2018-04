Na Slovensko na lyže: kam, proč a za kolik

Slovenské hory stále lákají české turisty a dnes má vlek či lanovku téměř každá druhá podhorská vesnice, nemluvě o velkých příměstských střediscích.

Přes určitou změnu cen potravin a služeb přitom nadále platí, že Slovensko je pro české turisty výhodnou zemí, kam se skutečně vyplatí jet.

Navíc na horách v této zemi investují každý rok desítky, či dokonce stovky milionů korun do rozsáhlé modernizace, která byla pro přilákání zahraniční klientely zcela nezbytná. Podívejme se, co slovenská střediska v letošní zimní sezoně lyžařům nabízejí.

JASNÁ, Nízké Tatry:

Největší a nejvyhledávanější středisko má šest center - Záhradky, Jasnou, Otupné, Lukovou, Srdiečko a Kosodrevinu. Celkem 28 kilometrů tratí, nejdelší sjezdovka pak má 3500 metrů. Celodenní skipas stojí 790 slovenských korun (všechny ceny v článku jsou uvedeny v této měně), pro děti je za 650.

Pochválit se zde mohou nejmodernějším snowboardovým parkem v zemi, který otevřeli loni. Najdete zde 12 překážek a jeden středně velký skok. Připravují se zde na velmi radikální změnu. Chtějí totiž vleky propojit severní a jižní část hory Chopok. Zatím ale není jasné, kdy k tomu dojde.

ŠTRBSKÉ PLESO, Vysoké Tatry:

Velmi populární středisko, které proslavilo zejména mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 1970. K dispozici má čtyřsedačkovou lanovku, která přepraví 1600 lidí za hodinu. Lístek na den stojí 690 korun, dětský 490. Atrakcí je zde snowparagliding, psí spřežení či bungee jumping.

VEĽKÁ RAČA:

Velmi rychle se rozvíjející středisko u hranic s Polskem a Českem. Raritou je nejdelší středoevropská bobová dráha, která měří 1700 metrů. Sjezdovek je téměř 16 kilometrů, v provozu je i velmi rychlá šestimístná lanovka. Dospělý milovník zimy zaplatí za den 680 a děti 470 korun. Nelyžařskou, ale - jak se ukazuje každý rok na horách - velmi důležitou a potřebnou novinkou (zejména v případě úrazu) je, že Veľká Rača je letos už také pokryta mobilním signálem.

DONOVALY:

Středisko nedaleko Banské Bystrice na rozhraní Velké a Malé Fatry. Velmi populární mezi Slováky, Maďary i Čechy. Je zde sice jen sedm kilometrů sjezdovek, ale dokážou na nich přepravit až 14.000 lidí za hodinu.

Za mnoho milionů (jenom nová lanová dráha stála 130 milionů) zde rozšířili sjezdovky, postavili výbornou lanovku a zlepšili osvětlení tratí. Za den na Donovalech zaplatíte 690 slovenských korun, děti 490. Zajímavou atrakcí zde bývá pravidelné mistrovství Evropy v závodě psích spřežení.

VRÁTNA DOLINA, Malá Fatra:

Vyhledávané středisko u vesnice Terchová. Je zde 14 vleků a sedačková lanovka. Dohromady mohou přepravit 11.000 lidí za hodinu. Nejoblíbenější sjezdovky jsou Paseky a Chleb. Celodenní permanentka stojí v hlavní sezoně dospělý 680 Kč /děti 480 Kč, mimo hlavní sezonu 620 Kč/ 440 Kč. Návštěvnost tohoto střediska neustále roste, jenom loni sem přijelo 120 tisíc lidí. Za posledních pět let zde proto investovali do různých vylepšení 70 milionů korun.

SPÁLENÁ DOLINA, Západní Tatry:

Středisko poměrně malé, ale oblíbené. Dobrá kombinace pro začínající lyžaře i ty, kteří očekávají náročnější svahy. Den tu stojí 600 korun, pro děti 400.

JASENSKÁ DOLINA, Veľká Fatra:

Najdete zde dvě střediska -Kašovou a Lehotu. Zajímavostí je kombinace nejrůznějších vleků a lanovky i to, že jsou zde tratě úplně pro všechny. Od začátečníků po náročné lyžaře. Výborné podmínky zde bývají i pro běžkaře, pro které upravují sedm kilometrů dlouhou stopu. Večer se lyžuje do osmi a nabízejí tady i jízdy na koni a na saních. Ceny: pro dospělé od 320 do 450 korun, pro děti od 270 do 300.

PLEJSY:

Velmi zajímavé místo na severovýchodě Slovenska, nedaleko města Krompachy. Autobus bezplatně převáží sportovce od železniční stanice až k vleku. Umělé zasněžování umožňuje lyžování až do pozdních jarních měsíců. Celou jednu třetinu sjezdovek využívají především děti a začátečníci.

Letošní novinkou je kluziště s rozlohou 800 metrů čtverečních. To může být zejména pro děti dobrá kombinace, pokud se jim už nebude chtít stát na lyžích či na snowboardu. Navíc pod sjezdovkami je výborné Relax centrum, kde jsou sauny, bazén či bowling. Do Vánoc stojí celodenní jízdenka 380 korun, pro děti 240. V hlavní sezoně to bude od 500 do 640 pro dospělé a od 350 do 400 pro děti.

DRIENICA:

Toto středisko leží poměrně daleko, až v pohoří Čergov na východním Slovensku. Stojí však za to jej navštívit. Je totiž poměrně klidné. Jsou zde propojena sedačkovou lanovkou dvě centra (Drienice a Lysá). Příjemné je zde večerní lyžování. Ceny jsou sympatické. Na den pro dospělé je to 225 korun a pro děti 150 slovenských korun.

SKIPARK RUŽOMBEROK

Najdete jej na úbočích Veľké Fatry nad městem Ružomberok na středním Slovensku. Od centra města je vzdálen pouhé dva kilometry. V lyžařském areálu je sedm vleků a lanovka, celková délka sjezdovek kolem pak dosahuje dvanáct kilometrů. Na severní straně střediska je vynikající centrum Malino Brdo s nejdelší, čtyři kilometry dlouhou zasněžovanou sjezdovkou. Sezona zde v průměru trvá 110 dní.

Ceny: 700 korun pro dospělé a kolem 500 korun pro děti. Atrakce: přibližně dvanáct kilometrů od Ružomberka je celoroční moderní a hojně navštěvované termální koupaliště Bešeňová.