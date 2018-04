Na Skye nikoho nepředjedete

Hrad Eilean Donan Castle chránící průliv byl ve třicátých letech rekonstruován. Filmové fanoušky zaujme, že se tu točila část snímku Highlander.

Úzký pruh slané vody, který dělí ostrov od severoskotského Kyle of Lochals, si každý měří s nezakrytou obavou. Tenhle kus plechu že nás převeze na druhou stranu? říkáte si navíc při pohledu na plochý a prostorný, leč velmi nízký prám. Převeze. Vyhráno však není. Na tuhle nitku, že se vejde celé auto na šířku? Vejde se. Takže jedete a po chvíli vidíte protisměr. Aha! Tak proto ty odstavné pruhy každých sto metrů. Už je to jasné. Po mnoha dnech stresů konečně můžete přestat myslet na to, že zdejší zvyk velí jezdit zásadně jen vlevo. Vpravo už není kde. "Tak to už je ta naše metropole," zamumlá na zadním sedadle Robert McNeal, zádumčivý stopař. Podél širokého zálivu jsou rozesety úhledné rybářské domky. Město se jmenuje Portree. Bob se vrací po měsíční šichtě na svou rodnou hroudu. Pracuje v jednom zátahu na ropné plošině a pak se jede pozdravit s rodinou. Jako mnoho jiných nemá na vybranou. Skye nedovede uživit své lidi. "Rozprchli jsme se po pevnině," vykládá Bob. Pevninou má na mysli Skotsko. Nikdo z jeho sourozenců však nelituje. Jsou přece doma dost často, než aby je přepadl stesk. Jeho domek je hned u vody, i když teď to tak ani nevypadá. Je odliv a malé loďky se plácají v bahně jako ptáci bez křídel. "Občas i vyjedeme na ryby, ale není to to, co bývalo," máchne rukou přes široký záliv. Doma už je prostřeno. Tuňák na jedinečný způsob s opečenými bramborami, k tomu pšeničné pivo. Na to tu není nikdo hrdý, je totiž importované z pevniny. Proslulá značka whisky - Talisker, to je jiná. Talisker je rodinné stříbro, každý je tu na ni pyšný. "Přijďte večer," zve Bob do krčmy na opačném konci města. Budou se prý "dít věci". Když se setmí, je zjevné, že "dít se bude" především muzika. Bob s partičkou kumpánů obsadil dva stoly. Hospoda praská ve švech. Máme takovou malou slavnost, říkají. V rohu se rozbalují nástroje. Pár minut ladění a už to spustí. Zdejší pojetí keltské muziky je hlavně šlapavé. Elektrika nechybí, bicí nahradí dusot chodidel na dřevěné podlaze. Kamna jsou cihlová. Tak tady určitě dusali už pradědečkové těch lidí okolo, napadne cizince. Pivo se nestíhá točit. "Je to úžasná věc, vidět všechny ty kluky ze školy," dupe si Bob spokojeně do rytmu. Píseň je o sladké Caroline, která měla vždycky chuť si skočit, pokud cizinci z venčí dobře rozumí. Podle významných pošklebků mají verše i další významy, které však nezasvěcený jen stěží dešifruje. Muzika zní dlouho v uších. I ráno, kdy kupodivu vůbec nebolí hlava. Dobře vaří pivo, ti Skoti. Tak znovu na silnici. Kopečky se zvedají, na obzoru se rýsuje majestátní profil ostrých štítů The Cuillins. Jsou téměř tisíc metrů vysoké, navíc stoupají přímo z mořské hladiny. Liduprázdné pastviny pod nimi vypadají úplně stejně jak před stovkami let. Nezměnilo se nic. Ani rivalita dvou hlavních klanů na ostrově, McDonaldů a McLeodů. Lépe jejich příběhy sledovat odděleně, říkají si ostrované. Takže o historii klanu Donaldů se dozvíte v Armalade v jižní části ostrova. Muzeum v rekonstruovaných zdech staré pevnosti rozprostře před návštěvníkem 1300 let úchvatné historie, ve které se prolínají osudy ostrova, Skotska i celé Británie. Ságu rodu Leodů se dozvíte na hradě Dunvegan, kde sídlí klan už od roku 1200. Horalé jsou na minulost jaksepatří pyšní, když se však optáte, kam zamířit, doporučí bezpochyby destilerii, kde se rodí slavná značka Talisker. Přijedete do sympatické fabričky. Měděné kotle mají patinu, ochutnávky na závěr zase říz. Není lepší dáreček pro známé než miniaturní balení hřejivého moku.