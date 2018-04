Na skok u Elvise

Kolem prostého hrobu leží květiny - čerstvé, hedvábné i umělé. Fotografie, báseň z Argentiny, věnečky a pohlednice. A figurka Santa Clause, neboť Vánoce byly nedávno. U plochého bronzového náhrobku leží i plyšoví medvídci, které měl Elvis tak rád. Oltář největší svatyně rocku. Medvídci, pietní ticho, často také dojetí. Sem, do Elvisovy vily Graceland v Memphisu, proudí návštěvníci téměř jako věřící při náboženské pouti a kupují si zde elvisovské relikvie.

Graceland jsou jakési americké Lourdy. "Elvisi, dal jsi mi sílu změnit svůj život, protože jsi změnil svět," praví nápis na kamenné venkovní zdi Gracelandu, jeden z mnoha, jež mají téměř extatický tón. Říká se dokonce, že olejový portrét Elvise v obývacím pokoji Gracelandu, kde je Král vyveden na pozadí mysticky zářící oblohy, má prý schopnost léčit a uzdravovat. Ostatní přicházejí, aby se přesvědčili, že celý ten elvisovský příběh, jakkoli dnes vypadá neuvěřitelně, se opravdu stal. Nasadíte si s nimi sluchátka a jdete na návštěvu.

Domem vás provází osobně bývalá Elvisova manželka Priscilla, bohužel jen z magnetofonového pásku. Když nahlédnete do jídelny, Priscilla ihned podotýká: "Elvis vždy chtěl, abychom se k večeři pěkně oblékali. Tím dával najevo, jak vysoko se dostal." Elvis byl noční pták, spát chodil nad ránem, proto se večeřet začínalo až před desátou. Priscilla vykládá, že často mívala večerní róbu s flitry a Elvis oblek s brokátovou vestičkou. Stůl je prostřen pro šest lidí. Nad ním visí křišťálový lustr. Tak to jde místnost za místností.

V televizním pokoji vyřešil Elvis po svém to, že ještě nebyla vynalezena televize s dělitelnou obrazovkou. Na jednu stěnu nechal umístit tři televizory, takže mohl sledovat tři hlavní kanály najednou. Hudební pokoj je ve žlutém a vévodí mu černé piano. "Když měl Elvis všeho dost nebo měl chuť zpívat, šel sem a začal hrát na piano," říká do sluchátek Priscilla. "Strávili jsme tady hodiny plné hudby a smíchu." Smích i piano už dávno utichly.

Dům nyní vlastní jediná Elvisova dcera. Její matka Priscilla areál otevřela návštěvníkům a udělala z něj strojek na peníze. Každý rok dorazí 750 000 lidí, takže Graceland je po Bílém domě nejnavštěvovanější americkou budovou. Elvis si Graceland koupil proto, aby se měl kde skrýt před davy. Pokoje však nedošel: je mrtvý, ale davy přicházejí stále.

Procházet Gracelandem znamená nedostat odpověď na otázku, jak Elvis vlastně žil. Zvenčí dům vypadá jako palác, zevnitř je však překvapivě malý. Jeho zařízení je zamrzlé v čase a okázalé. Spousta křišťálových lustrů, zlatých kohoutků a italského mramoru, to vše smíchané s uřvaným stylem 70. let. Nábytek připomíná kulisy z filmu Jih proti Severu. Někde je interiér tak nevkusný, že Graceland vypadá až jako citadela kýče. V nevkusném pokoji nazývaném "Jungle Den", tedy Doupě v džungli, je dokonce vodopád.

Nábytek pořídil Elvis během půlhodinky horečného nakupování - křesílka a stolek v jeho "doupěti" zdobí africké motivy vyřezávaných a vzájemně propletených zvířat. Lebka gazely, preparovaný had, orchideje a tropické rostliny. Hemingwayovi by se to možná líbilo. Některé pokoje však nepůsobí dojmem rozmařilosti a pozlátkové blyštivosti, jež by člověk očekával v domě hvězdy Elvisovy záře. Co víc, čím déle návštěvník po Gracelandu chodí, tím víc si nakonec začíná myslet, že mohl být Elvisovi útočištěm, kam se mohl vracet.

Avšak pocit prázdnoty je neodbytný. Je tady mnoho televizorů, ale málo uměleckých cenností, jsou tady kulečníkové stoly - jeden dokonce ještě s protrženým plátnem, ale málo kvalitního nábytku. Hodně zrcadel, ale málo broušeného skla. Celek vnucuje skličující představu života, který byl svým způsobem triviální a bez inspirace. Graceland je dům muže s velkými penězi a malým vkusem, muže, jenž neměl příliš jasno v tom, jak naložit se svým bohatstvím. A tak si kupoval, co jej napadlo.

Přes ulici (jmenuje se Elvis Presley Boulevard, jak jinak) jsou vystavena Králova auta a letadla. Obrovský letoun Lisa Marie, pojmenovaný po dceři, pohodlný domov mimo domov. Malý tryskáč Hound Dog. A dvaadvacet aut včetně růžového cadillaku, smečka harleyů, autobus, který osobně řídil, sněhový skútr, trojkolky, ale také golfové vozíky, s nimiž organizoval závody po zahradě. Ale zase to není celý obrázek.

Jakmile oko padne na svatební šaty Priscilly a Elvise, švihadlo či houpačku jejich dcery Lisy Marie, Elvisovy vojenské maskáče nebo snímky ze školy, dům získává překvapivě osobní rozměr. Král a mýtus Elvis je najednou člověkem. Vzadu za domem je střelnice - Elvis rád a dobře střílel -, ale ne vždy se trefil. Jizvy po kulkách, vydloubnuté ve zdi z neomítnutých cihel, dokládají, že byl také jenom chybující člověk. Po domě je mnoho obleků, v nichž koncertoval.

Jeden je ze zlatého hedvábí, jen příklopec je s bílou krajkou. Víc než symbol erekce. To je on: Elvis-The Pelvis, jak se mu říkalo, Elvis-Pánev, jenž smyslnými pohyby pánví doháněl dívky k jekotu a šílenství. Graceland je místo, které symbolizuje jeho vzestup i pád. Je to místo jeho nesplněných tužeb a nadějí. Jeho osobní Heartbreak Hotel, Hotel u zlomeného srdce, jak se jmenoval jeden jeho hit. O pádu se však příliš nemluví. Není řeč o jeho přejídání, zácpě, ani o jeho mladé snoubence Ginger Aldenové, která našla jeho odulé tělo, jak se zhroutilo ze záchodové mísy.

Elvis, kterého představují v Gracelandu, je načesaný hodný muž, který myslel jen na rodinu a nemohl se dočkat návratu domů. Jistě, rozstřílel taky televizi, jednu ze čtrnácti v domě, ale kdo by se zabýval takovou drobností, když jde o Krále, že... Prohlídka domu se zastavuje u schodů do prvního patra. Tam byla Elvisova ložnice i koupelna, kde zemřel. "To je z piety," omlouvá se hlídač. Nahoře na schodech je zatažen závěs, dotyk tajemného, jenž posiluje šeptaný mýtus: "Je nahoře. Stále tady žije." Elvis opravdu žije. Musíte jen naslouchat nepřetržitému hlasu pokladen naproti přes ulici, kde si lidé kupují suvenýry.

Zdá se, že každý v Memphisu se snaží prodat vám kus Krále. Dejte si jeho oblíbené jídlo - smažený banán nebo sendvič s pomazánkou z burských oříšků. Kupte si tričko, kazetu, hrnek s obrázkem, náramek, náhrdelník... Je zvláštní, kolika způsoby lze prodávat Krále. A Graceland bude vždy Králův hrad. Jako správný hrad má i své pověsti a strašidla. Jedna říká, že tady po nocích straší sám Elvis. Jiná praví, že jeho tělo bylo dávno vyzvednuto z hrobu. A další tvrdí, že jeho malý bratr-dvojče, jenž zemřel při porodu, je v Gracelandu poltergeistem. Americká gotika.



Může se hodit



CO UVIDÍTE: Prohlídka trvá hodinu až hodinu a půl. Návštěvníci uvidí obývací pokoj, hudební salon, ložnici rodičů, jídelnu, kuchyň, televizní pokoj, pokoj nazývaný Doupě v džungli, kulečníkovou hernu, kancelář, Síň trofejí s hudebními oceněními, ohromné množství Elvisových věcí, jeho kostýmy, fotografie, šperky, auta, letadla. Prohlídka končí v Zahradě meditací u Elvisova hrobu. Vedle jsou pohřbeni jeho rodiče a babička.



JAK SE DOSTAT K ELVISOVI: Graceland je otevřen každý den (do konce února však je v úterý zavřeno). Pokladny nyní otevírají v deset hodin a zavírají ve čtyři odpoledne. Od konce února se však začíná již v v 8.30 a končí v 17.OO. Za vstupenku do všech objektů zaplatí dospělý 25 dolarů a dítě polovinu. Může tak navštívit přímo Graceland, muzeum Elvisových automobilů a letadel plus minimuzeum Elvisových věcí. Pouze návštěva Gracelandu stojí 16 dolarů, děti platí šest dolarů.



PORODNICE HVĚZD: Jen kousek od Gracelandu, na Union Street, je stále malé nahrávací studio, kam Elvis přišel v roce 1953 nazpívat první píseň - jen tak, pro svoji matku. V Sun Studio mají dodnes mikrofon, který prý tehdy Elvis svíral v ruce. Je to neuvěřitelné místo, hotová porodnice hvězd. Začínali tam B. B. King, Johny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison a Jerry Lee Lewis. Člověk skoro sepne ruce v nábožné úctě.



CO SE NESMÍ: Nesmí se fotit s bleskem, protože miliony fleší by prý poškodily vystavené exponáty. Nesmí se však ani používat stativ. Nesmí se točit na videokameru ani na filmovou kameru. Nesmí se nic nahrávat na magnetofon.



NFORMACE: Vše, co potřebujete vědět, najdete na této internetové adrese, která je oficiální stránkou Gracelandu: http://www.elvis-presley.com

RODIŠTĚ BLUES: Memphis je také rodištěm blues. Tady je W. C. Handy v roce 1910 "vynalezl", tady mu za to postavili sochu. Vše se odehrávalo na Beale Street, nejslavnější ulici města, která si dodnes po rekonstrukci zachovává ráz oněch dob. Blues se zde hraje stále a také se tady dobře jí.



CO SI KOUPIT: Elvisovských suvenýrů zde prodávají stovky. Namátkou: tmavé brýle, jako měl on, teploměr s Elvisem, talířky, hodinky, skleničky s Elvisem, ale i kuchařka jeho oblíbených jídel. Vše je ale dost drahé.