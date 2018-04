Na skok do německého Pasova

Malované domy v historické části pasova.

Někdejší rezidence biskupského dominia je také občas nazývána městem tří řek. Do Dunaje se tu totiž vlévají na stejném místě dvě další řeky: Ilzz tekoucí od severu, a zároveň řeka Inn, jež je tu dokonce o šedesát metrů širší než Dunaj, se kterým vytváří úzký skalnatý poloostrov. Na něm se po staletí vytvářelo pozoruhodné historické jádro Pasova s řadou architektonických památek. V jejich příjemné a poklidné společnosti se dá nahlédnout do četných obchůdků, případně si dát kávu či sklenku vína v některé z mnohých zajímavých hospůdek a vinárniček. Při krátkém posezení si můžete oddechnout po cestě a třeba i úspěšném zaparkování, například na dunajském nábřeží poblíž Ludwigsplatz, a zároveň je to vhodná chvíle pro nahlédnutí do mapy či další literatury o Pasově. Pak se již můžete vydat na prohlídku města, jehož historie zasahuje až do prvního století před naším letopočtem. Tehdy tady keltští Bójové založili opevněné sídliště, aby se zde na počátku novověku usadili Římané v pohraniční pevnosti. Pozdější dění v Pasově již mělo dokonce i vliv na naše dějiny. V roce 1611 například pasovský kníže, biskup Leopold Habsburský, vpadl do Čech, v Praze obsadil hrad a přitom vyplenil Malou Stranu. Mezi Prahou a Pasovem ale najdeme i příjemnější spojení. Třeba v osobě významného stavitele vrcholného italského baroka Carla Luraga, který v polovině 17. století přispěl k architektonické podobě pražského Klementina. O tři desetiletí později pak přestavěl, samozřejmě v barokním slohu, jednu z nejvýznamnějších památek Pasova, dóm svatého Štěpána, který tvoří dominantu historické části města. Jeho mohutná stavba skrývá 101 metrů dlouhou vnitřní prostoru s obrovskými varhany se 17 388 píšťalami, považované všeobecně za největší na světě. Celý interiér dómu je vyzdoben bohatě štukaturami a freskami a zajímavý je také již i samotný chrámový dvůr, kde je možno si prohlédnout i řadu krásných náhrobních desek vsazených do zdi dómu. Pokud vás nezláká prohlídka některého z řady muzeí v této polostrovní části Pasova, třeba Muzeum moderního umění, Muzeum hraček či Muzeum skla, nebude to trvat tak dlouho a procházkou se dostanete až do špičky poloostrova, k soutoku řek. Přitom již mezitím občas spatříte mezi domy na protějším břehu Dunaje dva hrady Horní a Dolní. Horní hrad, který je významnou dominantou celého města, byl sice založen v roce 1219, ale jeho dnešní podoba se vytvářela hlavně v 16. a 17. století. Na rozdíl od níže položeného Dolního hradu je přístupný a zvláště lákavou je možnost výstupu na hradní věž, odkud je krásný výhled nejen na Pasov, ale i do širokého okolí. Asi není divu, že Pasovu s třemi řekami, které obtékají jednotlivé části města, se také někdy nadneseně říká "bavorské Benátky". Proto si tady nelze nevšimnout nebývalého množství výletních lodí podél téměř celého nábřeží, které lákají nejen k vyhlídkovým plavbám Pasovem, ale také na cesty do blízkých i dosti vzdálených míst. Po Dunaji si tak můžete vyjet do rakouského Lince, ale také třeba až do Vídně. Takový dvoudenní výlet ovšem již přijde na více jak 500 marek, tedy dost pro našeho běžného turistu. Tomu, zřejmě i z časových důvodů nezbude, než se tak maximálně porozhlédnout po nějaké té zvláštnosti v nedalekém okolí. Jedna z nich předpokládá sice zajet kousíček za hranice do Rakouska, ale pomenší městečko Schärding na řece Inn, s krásným útulným a upraveným historickým náměstím a se zbytky starodávného hradu stojí rozhodně za zhlédnutí. Přitom se dá návštěva Pasova i Schärdingu, protože jsou oba doslova "za humny" stihnout za jeden den.Nejjednodušší je to autem po silnici č.4 přes Strakonice, Vimperk a přechod ve Strážném. Odtud je to po silnici č.12 asi 45 km do Pasova ležícího přímo na německo-rakouských hranicích. Blízký rakouský Schärding je od Pasova vzdálen asi patnáct kilometrů.K dalším zajímavostem patří i několik honosných klášterů v okolí Pasova, stejně jako hrad Neuburg na vysoké skále nad řekou Inn. S dětmi je ale asi nejlépe zavítat do Wildparku u Ortenburgu, nebo do nedalekého ptačího parku (Vogelpark) v osadě Irgenod, kde je více jak 200 druhů ptáků z celého světa. A protože turisticky vděčnými bývají i skanzeny lidové architektury, není od věci se zastavit u jezera Rothauer See, tedy asi 2 kilometry od Titlingu, v Muzejní vesnici Bavorského lesa s více jak stovkou objektů vesnických staveb, nářadí a lidových krojů východního Bavorska. Vstupné je jen pár marek a odbočit několik kilometrů od silnice mezi Strážným a Pasovem není problémem.