Na sjezdovku bez přilby? Budiž vám země lehká...

Sám lyžuji často, přilbu nosím a na sjezdovce se mi zdá, že lidí s helmou je víc. Podle situace v ordinaci to však poznat nejde. Ti, kteří mají helmu, k nám do ambulance nepřijdou. Nic se jim většinou nestane. Neplatí to samozřejmě vždycky, ale na jedno zranění hlavy připadá jen jeden člověk s helmou a dvacet bez ní.

* Jaká zranění jsou vůbec u lyžování nejčastější? Jsou to třeba zlomené nohy?

Zlomenin dolních končetin ubylo. Letos jsme sádrovali třeba zatím jen jeden dětský bérec, zatímco před sedmi roky, když jsem v Harrachově začínal, jsme měli v průměru dva tři do týdne. Teď díky zkráceným lyžím je podobných zranění méně.

Zase ovšem přibylo případů měkkých kolen, to znamená přetržených vazů. U snowboardistů jsou zase častá zlomená zápěstí a poranění ramen. A letos kvůli tvrdému podkladu na sjezdovkách přibylo zlomenin pánve.