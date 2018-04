Na sjezdovkách mohou zabíjet i zrádná místa

Nizozemská dívka lyžovala bez ochranné přilby. "Nelze stoprocentně říci, že s přilbou by dívka pád přežila. Podle našich zkušeností však přilba následky úrazů hlavy výrazně snižuje. I tento případ tedy dokazuje, že naše snaha o povinné nošení přileb u dětí má své opodstatnění," řekl náčelník krkonošské Horské služby Adolf Klepš.

Kvůli těžkým úrazům hlavy zemřeli letos na sjezdovkách dva lyžaři (na Ještědu a na Špičáku). Třetího, který lyžoval na Klínovci, převezla záchranná služba do nemocnice v kritickém stavu.

I zkušení sjezdaři však mohou na kopcích narazit na nečekaná úskalí. Kde jsou nebezpečné úseky a na co si dát pozor?

Zrádná místa, která mohou zabít

Zkusme jen namátkou vybrat kritická místa na sjezdovkách v Krkonoších a Jizerkách.

"Riskantní může být každá zatáčka a každý zlom v terénu," uvedl náčelník krkonošských záchranářů Adolf Klepš. Takových lokalit prý napočítají záchranáři v Jizerských horách i v Krkonoších desítky. "Velkou část sjezdovek navíc lemují stromy, do kterých mohou lyžaři narazit," dodal. Nebezpečná jsou i úzká místa nebo lesní cesty, jež křižují sjezdovku.

Jak to vidí Kristýna Fejfarová, mluvčí zdr. záchr. služby Libereckého kraje "Úrazy při zimních sportech, zejména při lyžování, patří několik posledních týdnů mezi nejčastější příčiny výjezdů k mladým lidem. Výjimku netvoří ani pacienti dětského věku. V lehčích případech jde zejména o zhmožděniny a zlomeniny končetin. Stále častěji se však setkáváme s podstatně vážnějšími stavy jako jsou úrazy páteře a poranění hlavy spojená s poruchami vědomí a často také krvácením do mozku." Co je podle vás hlavní příčinou úrazů v horách? Podělte se o svůj názor s ostatnímí čtenáři v diskuzi. Pokud chcete upozornit na kritická místa na sjezdovkách v Jeseníkách, Beskydech, na Šumavě či v dalších horách v Česku, můžete tak učinit buď v diskuzi, nebo nám napsat do redakce na adresu libuse.tomanova@idnes.cz Nejzajímavější příspěvky zveřejníme!

Vloni zemřel lyžař v areálu Horní Domky

Právě po nárazu do stromu zemřel vloni lyžař na červené sjezdovce v rokytnickém areálu Horní Domky, který patří mezi nejobtížnější a zároveň nejatraktivnější kopce v Česku.

"K neštěstí došlo v těžkém úseku v dolní části trasy nad Harrachovskou cestou. Je to nejprudší místo červené sjezdovky a navíc tu musí lidé trochu zatáčet. Na letošní sezonu se v místě riziko snížilo, když jsme tu instalovali záchranné sítě," konstatoval vedoucí provozu střediska Horní Domky Petr Hrudík.

Turisté tu mohu mít obtíže také na černé sjezdovce, která se asi v polovině kousek pod Harrachovskou cestou zužuje. Letos se právě tady vážně zranil mladý lyžař, když vylétl z trasy do lesa.

V dalším známém krkonošském centru v Harrachově je nejtěžší místo na sjezdovce červená 1, kde sjezdaři podjíždějí most. "Je to nepřehledný úsek, kdy je třeba dávat větší pozor, aby člověk neporazil pěšího turistu," upozornil Ivan Hendrych z harrachovského sportovního areálu.

Ostatní trasy jsou podle Hendrycha široké a bezpečné. "Podél jsou navíc sněhové zábrany, které mohou ztlumit pád," dodal. Stejně jako v ostatních střediscích jsou i v Harrachově sloupy a další nebezpečné překážky na sjezdovkách obalené matracemi.

Nebezpečná místa v Jizerkách

Nebezpečných míst na sjezdovkách je dost i v Jizerských horách. Jedním z kritických úseků je i křížení takzvané Televizní cesty na Ještědu s tratí číslo 2. Tady nedávno zemřela po nárazu do auta jedenatřicetiletá lyžařka z Prahy. Sportovní areál Ještěd proto počítá do budoucna s přemostěním lesní cesty, aby se podobná tragédie už neopakovala.

S lesní cestou se kříží také turistická sjezdovka na tanvaldském Špičáku, v místě nazvaném Valašsko. Podle Jaroslava Svárovského, vedoucího areálu, jsou ale lyžaři i řidiči na úsek dopředu upozorňováni cedulemi.

Provozovatelé zkrátili také trasu přibližovacího vleku k turistické sjezdovce. Ten původně také vedl přes cestu. "Když projíždělo nějaké auto, muselo dát lyžařům na vleku přednost," uvedl. I když teď končí vlek pár metrů před silnicí, přesto se musejí lyžaři při přejíždění cesty pořádně rozhlédnout.

Nepříjemným místem je zúžení sjezdovky na bedřichovské Malinovce. Vrchní část trasy je přehledná. V dolní části se však znenadání zužuje. "Lyžovala jsem tam o víkendu. K vleku jsme sjeli z jiné sjezdovky. Překvapilo mě, jak se to tam zužuje. Asi jsem se toho zalekla a spadla," popsala jedna z lyžařek.

Severák je podle vedoucího areálu Štěpána Juříka bezpečný. Pozor by si měli dát sjezdaři pouze na most, ten je ale dostatečně široký. "Na sjezdovce máme na sloupech přidělané matrace pro zmírnění nárazu. Občas se stane, že lyžaři jedou lesem, mimo sjezdovku, ale to my neuhlídáme," upozornil vedoucí.

Nejvíce kritických míst je ve velkých areálech s dlouhými sjezdovkami. Ty menší, většinou určené pro začátečníky, velká úskalí neskrývají. Pro lyžaře tu je pouze nebezpečné, pokud trasa křižuje vlek. Ti, co jedou dolů, se totiž musí strefit a projet mezi dvěma lyžaři na vleku.

PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST JÍZDY NA SJEZDOVKÁCH,

jak je vyučuje Martin Šimek v lyžařské škole X ski school ve Vysokém nad Jizerou 1. Neohrožovat ostatní turisty na svahu

2. Kontrolovat svoji rychlost a způsob jízdy na lyžích

3. Přizpůsobit se terénu a vlastním schopnostem

4. Rychlejší sjezdař by měl zvolit stopu tak, aby neohrozil pomalejšího

5. Při vyjíždění na svah je třeba dát přednost ostatním sportovcům a teprve potom vyrazit

6. Nezastavovat se na nepřehledném místě kopce

7. Pěší turisté by měli stoupat nahoru po okraji sjezdovky a musí respektovat značení na sjezdovkách

8. Každý by měl poskytnout zraněnému člověku pomoc a identifikovat se, pokud je svědkem nehody, kvůli případnému dalšímu prošetřování případu

9. Bezpečnostní helma alespoň pro děti Vypadá to sice jednoduše, ale určitě i vy potkáváte na sjezdovkách lyžaře, kteří přecenili svoje síly. Lyžaři by měli vybírat sjezdovku podle svých schopností:

Modrá trasa je pro málo zkušené.

Červená je pro zdatnější lyžaře.

Černá je určená pro nejlepší.

Nejvíc nebezpeční jsou samotní lyžaři

Josef Mědílek z Liberce lyžuje už čtyřicet let, kromě toho je i členem výboru libereckého oddílu skibobistů. Zkušeností má za ta léta dost a sjezdovky v Jizerkách i v Krkonoších zná skoro jako své boty. I proto si troufá tvrdit, že nebezpečné sjezdovky v kraji nejsou.

"Pokud je sjezdovka dobře upravená, nejsou na ní hrboly ani kameny, pak je pro lyžaře bezpečná," říká lyžař. Podle něj ale už v dnešní době neexistuje lyžařské středisko, které by údržbu sjezdových tratí zanedbávalo. "Za ty desítky let se údržba svahů hodně změnila. Doba pokročila dopředu, je lepší technika, která dokáže zahladit nerovnosti," upozorňuje.

Největším rizikem jsou na sjezdovkách samotní lyžaři. "Nejhorší jsou ti, co neumějí příliš lyžovat, ale sjíždějí nejtěžší svahy. Přecení své schopnosti a myslí si, že to zvládnou. Pak na sebe nenechá nehoda dlouho čekat. A problém je, když takový lyžař ještě někoho zezadu srazí," popisuje Josef Mědílek.

Začátečníkům tak mohou na sjezdovce zachránit život i sítě. Zabrání lyžaři, aby sjel například do lesa. "Dříve bylo takových smrťáků hodně. Třeba ve Špindlerově Mlýně, nebo i na Ještědu. Lyžař nezvládl zatočit a v plné rychlosti naboural do stromu," vzpomíná lyžař.

Sjezdovky v kraji zná dokonale i Milan Zajíček z Jablonce nad Nisou. V paměti má kritické místo v Rokytnici nad Jizerou. "V první třetině červené sjezdovky je takový schod. V tomhle místě hodně lidé brzdí, zatáčí, takže se sjezdovka rychleji vydře a pak je tam spousta kamení. Proto se tam jezdí po hraně, ale když to lyžař přežene, může skončit v lese. Je to takové zlomové místo, a když to někdo nezná, má problémy," popisuje jablonecký lyžař.

Také Zajíček tvrdí, že lyžaři by si měli neznámý terén nejdříve pořádně prozkoumat. "To je hlavní krédo lyžařů. Než se z kopce pustím dolů, musím vědět, kde a na co si mám dát pozor," dodává.