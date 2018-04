Na sjezdovce v Arcs rychlostí 250 km

Nejlepší období: od února do poloviny dubna



Šestidenní permanentka Les Arcs včetně Vallandry: 171 Euro (děti 7-13 let 129 Euro) Co se bude konat:

1.- 2.2. mistrovství Francie ve skijöringu (lyžaři tažení koňmi)

3.-8.3. závody v extrémním freeridingu (lyžování a snowboarding ve volném terénu)

22.-23.3. setkání vyznavačů monoski (jednolyže)

16.-20.3. snowboardové závody

12.-13.4. závody v rychlostním sjíždění (snowboard, skibob, tandemové lyže…), 14.-20.4. mistrovství světa v rychlostním lyžování Název pochází od místního potoka

Arc je název jednoho potoka vytékajícího ze suťových kotlů pod horou Saint-Esprit. Množné číslo v názvu rozsáhlého areálu Les Arcs znamená, že se skládá z šesti rekreačních obcí. Rozkládá na obrovském území pospojovaném skibusy, železnicí, kolejovými lanovkami, kabinkami, sedačkami a pár vleky. Popisujeme proto jednotlivé ubytovací vesnice, jejichž charakter se pronikavě mění, ačkoliv nesou podobná jména: Bourg Saint Maurice (850 m n.m.)

Horské městečko oblíbené v létě jako východisko pro pěší výlety do masivu národního parku Vanoise a v zimě jako obchodní a zábavní centrum pro okolní lyžařské areály. V místním supermarketu se dělají levné první a poslední nákupy zájezdu, staví tu proto většina autobusů s rekreanty. Vedle supermarketu se dá ve velkém obchodě dokoupit veškerá sportovní výzbroj i oblečení. Ceny tu jsou srovnatelné s centrem Prahy, ale přes to jsou nižší než v malých obchůdcích přímo v jednotlivých lyžařských areálech. Do všech středisek v okolí je dobrá doprava pomocí skibusů. V Bourg Saint maurice se loni v srpnu konalo mistrovství světa ve slalomu na divoké vodě. Více ZDE. Pierre Blanche (1600 m)

Oblíbené středisko na víkendové pobyty. Má totiž s ostatní Francií ideální spojení rychlovlakem TGV, který končí v Bourg Saint Maurice a na něj navazující kolejovou lanovkou zvanou funiculaire. Většina sjezdovek tu vede v lese a dá se na nich tedy jezdit i za špatného počasí. Arc 1800 (1800 m)

Větší ubytovací areál v centru oblasti Les Arcs. Zde najdete všechny služby od restaurací po lékaře. Ubytování je tu možné od jednoduchých panelákových studií přes prostorné apartmány a chalety až po standardní hotely. Arc 2000 (2000 m)

Nejvýše položené středisko v Les Arcs stojí těsně nad hranicí lesa, a proto ho častuje špatné počasí. Stačí, aby se sem natlačily mraky nebo trochu zafoukal vítr, a pobyt se tu rázem stane nepříjemným. Za to ovšem stojí prakticky mezi sjezdovkami. Středisko je tedy vhodné především pro neúnavné lyžaře, kteří vyrážejí na sjezdovky za každého počasí. Villaroger (1100 m) a Vallandry - Peisey (1600 m)

Příjemná, mírně zapadlá střediska, kde mohou lišky klidně dávat dobrou noc. Dá se na ně koupit samostatná permanentka, ale lepší je za pěkných dní přejíždět na tratě v centrální oblasti Les Arcs. Pokud to nemáte v úmyslu, počítejte s rekreačním lyžováním na sjezdovkách v lesním pásmu.