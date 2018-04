Kam v září k moři? Na Sicílii. Tipy pro milovníky pláží i památek

Italská Sicílie je tavicím tyglíkem Středomoří: není v Evropě mnoho míst, kde své stopy zanechalo tolik významných civilizací, kultur a dynastií, od starověkých Řeků a Římanů přes Araby, Normany a Aragonce až po Habsburky a Bourbony. Doby rozkvětu a slávy se však dnes zdají být dalekými ozvěnami minulosti, ostrov se řadí mezi nejzaostalejší části Itálie i celé západní Evropy.

To by však nikoho nemělo odradit: pobřežní čáru Sicílie lemují krásné scenérie na severu, jihu, východě i západě a směrem do vnitrozemí obklopí nečetné návštěvníky řídce osídlená krajina s vesnicemi tulícími se na vrcholech kopců. Přidáte-li k tomu koupací sezonu sahající daleko do podzimu, prvotřídní památky a také docela mírné ceny, vychází nám dovolenková destinace par excellence.

Moře do všech stran

Pokud jde o moře, tak na Sicílii neexistuje jednoznačná preference, pěkné pláže se najdou skoro všude. Ale vyplatí se vybírat.

Největší mezinárodní renomé má východní pobřeží, hlavně úsek mezi Catanií a Taorminou, tzv. Kyklopská riviéra (Riviera dei Ciclopi). Tady najdete především kamenité a oblázkové pláže, nad nimiž se bezprostředně zvedají mohutné svahy největší evropské sopky Etny. Cenou za nádherné scenérie je často nesnadný přístup do vody a v okolí Taorminy, nejproslulejšího sicilského letoviska, je nutné počítat také s nadsazenými cenami, pokud si budete chtít pronajmout lehátko či slunečník. Dlouhé písečné pláže se pak prostírají jižněji odtud, mezi Catanií a Syrakusami, místně ovšem "ozvláštněné" panoramatem těžkého průmyslu.

Pláž v Cefalú Trapani, pobřeží u bastionu Conca

Pokud jde o frekvenci návštěvníků, tak i ve vrcholné sezoně zůstávají většinou davů prosté pláže na samém jihu ostrova, v okolí měst Ragusa a Modica. Tato oblast je dopravně hůře dostupná a jezdí sem prakticky pouze Italové; to poznáte při dohovoru s místními, který je bez alespoň základní znalosti italštiny obvykle obtížný až nemožný. Totéž samozřejmě platí při pohybu po sicilském vnitrozemí.

Velmi pěkné pláže, korunované nádhernou scenérií vysokého skalnatého pobřeží, má lokalita San Vito Lo Capo na severozápadě ostrova nedaleko města Trapani. A pokud budete při návštěvě Sicílie brát moře jen jako doplněk památek a měst, tak do vody lze většinou aspoň na chvíli skočit přímo na okrajích Palerma či Catanie; musíte ovšem počítat s tím, že na takových místech nebudete sami.

Ve stínu vulkánu

Ceny Nepočítáme-li dopravu na ostrov, tak v rámci západní Evropy patří Sicílie spíše k lacinějším destinacím – cenový rozdíl oproti severní Itálii je na poměrně chudém ostrově zřetelný, a to nejen v turistických službách. Ve většině míst pořídíte po sezóně hotel i "na blind" za 60 eur za dvoulůžkový pokoj a noc, často i za méně. Ani doprava není příliš drahá, například autobusové spojení z Palerma do Catanie (3 hodiny jízdy) přijde na 15 eur, cesta vlakem z Catanie do Messiny stojí 7 eur.

Máte-li na návštěvu Sicílie omezený čas, řadíme z ostrovních oblastí na první místo východní pobřeží, a to navzdory výše uvedeným nedostatkům. V Taormině, krásně položené nad pobřežím na půl cesty mezi Messinou a Catanií, se nejspíš setkáte se všemi průvodními znaky (relativně) masového turismu: od předražených hotelů přes nevalné restaurace až po nevkusné suvenýry, přesto však pohled ze zdejšího antického divadla podél pobřeží na Etnu patří k těm, které z paměti hned tak nevymizí.

V každém případě doporučujeme v tomto regionu nevynechat návštěvu centra Catania, byť je to místo nevalné pověsti co do krádeží a jiné "drobné" zločinnosti. Spatříte druhé největší sicilské město, které bylo v minulosti mnohokrát zničeno přírodními katastrofami a jehož střed je dnes ozvláštněn nádhernými stavbami vzniklými po roce 1693, kdy celou jižní Sicílii zničilo zemětřesení.

Etna, ta zlověstná sopka, která město tolikrát v dějinách zdecimovala, současně poskytla materiál na jeho novou výstavbu: na mnoha catanských stavbách spatříte střídání černého lávového kamene s bílým mramorem, což městu dává nezaměnitelný ráz.

První z těchto staveb je katedrála, dílo architekta Vaccariniho z počátku 18. století, a při procházce městem narazíte i na řadu pozůstatků antických staveb včetně řecko-římského divadla a odeonu.

Nejdůležitější klasickou lokalitou Sicílie jsou však jižněji ležící Syrakusy (Siracusa), v antické době jedno z nejvýznamnějších měst celého Středomoří. Jádro starého osídlení najdete na ostrově Ortygia, dnes spojeného s pevninou mostem, ale řada starověkých památek je roztroušena i na pevnině. Doporučujeme nevynechat hlavně nádherně kompletní řecké divadlo; zcela speciální atmosféru má pak opuštěný vápencový lom se slavnou umělou jeskyní zvanou Dionýsovo ucho: podle legendy umožňovala perfektní akustika skalní průrvy odposlouchávat hovory vězňů zde držených.

V zajetí barokních emocí

Stranou hlavních cest zůstává nejjižnější cíp Sicílie, výběžek jižně od Syrakus. Je to krajina tichých pobřežních zátok a barokních měst, stojících opodál v nevelké vzdálenosti ve vnitrozemí. Tato část ostrova utrpěla nejvíc při devastujícím zemětřesení v roce 1693, mnohá sídla zde byla zcela zničena nebo utrpěla natolik, že se přeživší obyvatelé rozhodli postavit nová města na "zelené louce" opodál.

Mozaiky v kopuli chrámu La Martorana v Palermu

A stavělo se ve stylu grandiózního baroka, které tu dosáhlo expresivnosti jinde nevídané. Barokní kostely i paláce přetékají výzdobou: nenajdete půl metru čtverečního na fasádě, aby z ní nevykukoval zvědavý andělíček, ozdobná římsa nebo aspoň dekorativní fiála.

Některé barokní památky jižní Sicílie, kolektivně prohlášené za lokalitu světového kulturního dědictví UNESCO, jsou vzorně opravené, jiné nesou zasmušilou patinu dlouhých desetiletí neúdržby. Na emoce mocně zapůsobí vše, ať je to zmíněná zdobnost či silný příběh. Ten nejznámější se týká obrovské katedrály ve městě Noto, jejíž kopule se v důsledku konstrukční chyby v roce 1996 zřítila, naštěstí bez obětí. Dnes už zase můžete kostel vidět v obnoveném stavu. Vedle Nota stojí za vidění také města Ragusa a Modica, opět plná skvostných barokních staveb.