Na Seychelách vám zkontrolují i kreditky. Za ten ráj to ale stojí

Největším luxusem dneška je mít pro sebe prostor a klid. Obojího teď mají princ William a jeho manželka Kate na Seychelách vrchovatě.

Od konce 18. století, kdy tady skončila éra pirátů, panuje na 115 ostrůvcích uprostřed Indického oceánu božský klid. Pečení holubi tu sice nelétají do úst, stačí však natáhnout ruku a utrhnout si některý ze skvělých tropických plodů. Představte si svou lásku s ústy vonícími zralým mangem a čerstvou skořicí. Jak to asi Kate sluší, když vyjde ze zpěněného moře? To má v těchto dnech teplotu asi 30 stupňů, tedy stejně jako vzduch. Paráda!

Místní obyvatelé jsou si kouzla svých ostrůvků – 42 je žulových, ostatní korálové – dobře vědomi a nepouštějí sem kdejaké chudáky.

Jen do výšky palem

Na letišti na ostrově Mahé jsem proto musel předvést zpáteční letenku, hotelový voucher, peníze i kreditky a ještě muži v uniformě vysvětlit, čím se chci v zemi zabývat. "Je to pro ochranu vašeho klidu," pravil. "Seychely jsou Švýcarsko Afriky – ráj pro slušné turisty."

I v ráji se ale někdy zatáhne. Bolestně jsem si to uvědomil, když mě později při plavání kolem nádherného korálového ostrůvku žahla jedovatá medúza. Na liduprázdné pláži se však vzápětí objevil snědý mladík v šortkách, zřejmě jakýsi diskrétní plavčík, aby mi nabídl první pomoc. Tedy, ehm, že se mi na ránu vymočí. Prý lepší lék není! To jsem, svíjeje se bolestí, odmítl. Trochu zklamaný dobrodinec místo radikální léčby použil náhražkovou: poplival mi ránu jakousi rozžvýkanou rostlinou. Bolest se docela zklidnila.

Pozval jsem za to Jean-Pierra v hotelovém baru na koktejl z čerstvého kiwi a bílého rumu. Přitom se ukázalo, že je student a má velký sen. Chce se prý naučit všechny jazyky světa, aby mohl číst všechny básně světa, protože neuznává překlady! Takový nápad bych tady vážně nečekal. A to těch rumů zase nebylo tolik.

Přednesl jsem Jean-Pierrovi něco od Nezvala a Skácela, načež on recitoval v kreolštině a já nerozuměl ani slovo. Z klece nám naslouchal vzácný seychelský černý papoušek a někde v hlubinách ostrova spal legendární obří želvák Jonathan, kterému už prý táhne na dvě stě let.

Ale co bylo nejlepší, všude kolem vládlo dokonalé ticho. Diskotéky na souostroví by se totiž daly spočítat na prstech dvou rukou a nové už nesmějí vznikat.

Mimochodem, polovina plochy této zemičky, kde se příjemně snoubí francouzský i anglický vliv a kde je asi tolik obyvatel jako v Havířově (80 000), požívá přísné ekologické ochrany.

Nezapomněli tu ani na "drobnosti", jako je nařízení, že žádná stavba nesmí být vyšší než okolní palmy. Díky tomu vypadají ostrovy z mořské hladiny jako lidmi nepoznamenaná panenská končina. To jsme si dobře uvědomili třeba na jachtě při lovu tuňáků a barakud (vytáhl jsem jen dvě neduživé rybičky, ono se to musí umět).

Zato jsem na pláži našel hned dva bájné ořechy lásky, správně se jim říká coco de mer. Tyhle obří kokosové ořechy, největší semena na světě, mají svůdný tvar dokonalého ženského zadečku a rostou pouze na Seychelách.

Zdalipak nějaké našel i princ William na pláži soukromého ostrůvku, kde prý je s manželkou Kate schovaný před světem? Ořechy lásky od věků provokují mužskou fantazii, je s nimi spojena spousta erotických legend i rituálů. Bílé turistky prý ale jejich výskytem nejsou nadšeny, protože většinou nemají tak lepé tvary a srovnávání je rozčiluje…