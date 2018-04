Na severu Itálie sníh - doprava má problémy

Mluvčí Alitalie oznámila, že kromě Malpensy brání leteckému provozu sníh i na dalším milánském letišti Linate. Komplikace se sněhem měli i na letišti ve Veroně, tam už se ale situace pomalu vrací k normálu.

Severozápadní pobřeží regionu Ligurie bičují silné větry. Ve středu Itálie a na jihu je počasí mírnější, sicilské Palermo ale sužují rovněž vichřice. Ráno dokonce muselo být kvůli nárazovému větru uzavřeno místní letiště na dvě hodiny. Meteorologové očekávají, že v nejbližších hodinách se sněžení na severu Itálie změní v hustý déšť.

V New Yorku mrzne

Město New York vyhlásilo mimořádná opaření pro bezdomovce, aby si přicházející studená vlna do oblasti nevyžádala oběti. Oznámila to dnes místní radnice. Úřady budou svážet osoby bez střechy nad hlavou do ubytovacích středisek, a to i proti jejich vůli. "Jedná se o naléhavou situaci. Město vyčlení další pracovníky pro péči o bezdomovce," řekl starosta Rudolph Giuliani. Podle oficiálních údajů žije a spí v ulicích New Yorku přes 100.000 lidí. Teploty v příštích dnech se podle meteorologů mají pohybovat od minus sedmi do nula stupňů Celsia.



Belgie pod sněhem

Velká část Belgie se dnes probudila pod sněhem. Jeho slabá vrstva však nezpůsobila žádné velké dopravní problémy, sdělily místní úřady. Nejvíce sněžilo ve střední a jihovýchodní Belgii, kde sněhová pokrývka dosáhla až 15 centimetrů. V Bruselu a na ostatním území se vytvořil jen bílý plášť o síle dva až čtyři centimetry.

Doprava nebyla nikde ochromena.