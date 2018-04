Na sever za Santa Clausem

Joulupukki, finský Santa Claus, s dlouhým vlnitým plnovousem čeká na děti. Napapiiri - polární kruh u Rovaniemi a přímo na něm pohádkové sídlo Joulupkkiho - Finského Santa Clause. K Laponsku i k vánočnímu spřežení, které rozváží dárky po světě, tradičně patří sobi. Krajina Laponksých pastvišť sobů asi 300 kilometrů nad polárním kruhem.

Právě tady leží zábavní park, v jehož středu je bíle vyznačeno několik metrů polárního kruhu, jen tady viditelné astronomické linie na zemském povrchu, která odděluje mírné pásmo od polárních oblastí. Vše je samozřejmě třeba brát s rezervou, protože ve skutečnosti je tu stejné podnebí jako jinde ve Finsku. Skutečný zlom k arktickým podmínkám totiž přichází až po 300 kilometrech dále k severu. Dychtivé dětské tvářičky rozpálené očekáváním vstupují do přítmí pohádkové věže a v opticky zvětšené dekoraci se náhle stávají drobnými skřítky - a tam vepředu, věřte či nevěřte, sedí u krbu živoucí Joulupukki či snad Santa Claus po finsku. Má dlouhý vlnitý plnovous, červenobílou čapku a červený plášť. Nejprve laskavě pokyne klukovi či dívence, aby vystoupili pár stupínků a přerývaným hlasem oddeklamovali svoji básničku. A magickou silou okamžiku rozechvěná drobotina si ani nevšimne, že bájná by tost s dlouhými vousy stejným prstem pohrozí tatínkovi, který zvedal k oku fotografický aparát. Neboť fotografování je povoleno jen profesionálnímu operátoru s digitální kamerou, od které vedou dráty k počítači a monitoru. Hlava rodiny tam zanechá několik bankovek za obrázek, který vyjede z barevné tiskárny, a další obnos vyndá z peněženky u počítačů v Santa Clausově poštovní kanceláři, odkud v patřičný čas, v pravém vánočním balení a z nefalšované vánoční země přijde na domácí adresu pozdrav či předem vybraný dárek. Inu, do pohádky se jaksi nenápadně vloudily peníze - a zdá se, že nemalé. Pro turistu je krok přes polární kruh stejnou atrakcí jako překonání rovníku - a musí se patřičně prožít a oslavit! Což pro schopného obchodníka znamená solidní příjmy, jak dokládají i proměny kousíčku krajiny u Rovaniemi. Ještě před nemnoha lety visela v lesíku u silnice jen tabule "NAPAPIIRI" (polární kruh) a u ní stálo několik srubů s ohradou pro soby. U Joulupukkiho se zájemci zapisovali vlastní rukou do veliké knihy a vánoční pozdravy či drobné dárky odtud odcházely zadarmo. Dnes je tu zábavní park s řadou placených atrakcí, národopisných expozic a obchodních pavilonů, které půl milionu návštěvníků ročně nabízejí suvenýry hlavně ze sobích kůží či parohů. Asi dva kilometry odtud se v podzemí kopce Syvíisenvaara ukrývá nedávno otevřený SantaPark, jakýsi polární Disneyland, založený na technických vymoženostech 21. století. Tady už laponský vánoční mužík nejspíš zapomíná, že ho zrodila drsná, a přesto půvabná severská příroda, a natrvalo se stává součástí multiprojekcí, laserových show a zvukových efektů. Tím spíš, že dnes už nikdo přesně neví, kdy a jak nalezl svoji současnou tvář. Jeho nejstarší stopy leží kdesi v šamanské minulosti lesních Laponců, kteří za dlouhých polárních nocí zápolili se zlými duchy - žádný z nich tenkrát ještě nepřinášel dárky, nýbrž sám vyžadoval hmotné oběti. Patřil k nim i rohatý a škaredý vánoční Kozel v bílé kůži, tradiční strašidlo pro malé děti. Svět pohanského Laponska a jeho tradic se však měnil, a tak už počátkem 20. století se zlý duch přetavil v přítulného "vánočního paroháče" (zajisté soba) čili Joulupukkiho. Zdá se, že dobrý duch prošel další proměnou v populárních pořadech finského rádia, které Joulupukkiho od roku 1927 postupně představovalo v podobě blížící se Santa Clausovi ( mimochodem, první kresba St. Clause odpovídající dnešní tradici se objevila již roku 1823). Joulupukki z počátku století se saněmi taženými soby - z nichž ten nejdůležitější se jmenuje Rudonosý Rudolf našel domov v pohoří Korvatunturi (Ušatá hora) poblíž polárního kruhu, tam, kde se zvedají dvě skalní "uši", aby pozorně naslouchaly dětským prosbám z celého světa. "Bydlí v horách - a sem jezdí každý den do práce!" vysvětlují otcové či matky svým ratolestem v pohádkových kulisách zábavního parku. "Když nebudeš zlobit, určitě ti pošle nějaký dárek!" A dítka chápavě přikyvují, protože každý někde bydlí a jinde pracuje, takže ani nejnovější metamorfóza nic neubrala kouzlu vánočního mužíka. Zářící oči, básničky recitované zajíkavými hlásky nebo jen stydlivé mlčení. A hlavně dětská fantazie nesená do snů soby, saněmi, cinkotem zvonečků a horou dárků. Vším, co patří ke kouzlu Vánoc, které ve Finsku na polárním kruhu trvají 365 dní v roce.Vánoční atrakce leží ve Finsku na polárním kruhu severovýchodně od Rovaniemi při silnici číslo 4, podzemní SantaPark asi pět kilometrů za městem před odbočkou k letišti, St. Claus Village o dva kilometry dál směrem na Ivalo (mezi nimi leží ještě populární Sobí park).Návštěva celoročně otevřené Santa Claus Village na polárním kruhu je bezplatná (hradí se jen vyžádané služby - fotografie, poštovní zásilky atd.). 