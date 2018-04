Na sedmi kilometrech 92 vodopádů. Plitvice, říše Vinnetoua

Plitvická jezera

Vstupné od dubna do října v kunách:

dospělí 110 kun, skupiny nad 15 lidí - 100 kun na osobu, děti od 7 do 18 let 55 kun, děti do 7 let zdarma

1 kuna = 3,505 Kč (k 24. 7. 2009)

Cena zahrnuje jízdné speciálním autobusem a parníčkem v rámci vybraného programu prohlídky. Vstupenka platí jeden den, ale v případě delšího pobytu, čímž je míněno ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci národního parku, se může prodloužit na recepci ubytovacího zařízení. Návštěva je možná i se psem, musí však být na vodítku.

Parkovné není zahrnuto v ceně vstupenky a platí se zvlášť:

za osobní auto: 7 kun/hodinu

za obytný vůz, automobil s přívěsem a autobus: 70 kun za den,

motocykl: zdarma

Více na: www.np-plitvicka-jezera.hr



