Na safari v africkém Švýcarsku

Botswana: může se hodit Doprava

Letecky do Victoria Falls s přestupem do Johannesburgu. Dále busem cca 100 km do Kasane Ubytování

V okolí parku najdeme několik safari lodží v cenových relacích od 100 do 500 USD. Levnější variantou jsou kempy, které najdeme na pozemku některých safari lodží. Víza

Lze vyřídit před odjezdem na britské ambasádě nebo na hranicích. Kdy jet

Celoročně. Počasí je horké od listopadu do března. Od května do srpna je tu zimní období s příjemnými denními teplotami okolo 25 °C, ráno ale mohou teploty klesat až k nule. Zájezdy

Zájezdy na toto atraktivní místo pořádá v Česku několik cestovních kanceláří, např. Inspira Travel, Čedok, CK Marco Polo a další.