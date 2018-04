Na Roštejn za turistikou

Okruh pramene řeky Moravské Dyje (23 km) zvládnou už menší školáci, a dokonce přitom uvidí i studánku, kde řeka pramení. Pokud se chcete pokochat pohledem na Telč a okolí z rozhledny na Oslednici, zvolte raději Okruh Prázdnin v Telči (35 km). Okruh Javořice (46 km) vede například okolo Knížecí chaty a rybníka Zhejrala. Když budete mít štěstí na dobré počasí a vyrazíte na Okruh vrchu Křemešník a evropského rozvodí (50 km), spatříte z rozhledny "Pípalky" i náměstí v Jihlavě.

Krajem kamenolomů a kolem pštrosí farmy vás provede Okruh Dačic - města první kostky cukru (60 km). Pro ty nejnáročnější je určen Okruh Pelhřimova - města rekordů (65 km) a Okruh Telče a Slavonic - perel renesance (85 km). Start je od 7 do 10 hodin od Základní školy v Třešti (ulice J. Hory). Startovné je dobrovolné. Děti do 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.