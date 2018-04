Na rekordní Jizerskou 50 míří tisíce lidí

Závodníků už je více než 4.000 a pár jich ještě přibude. Uzávěrka přihlášek je až v sobotu večer.

"Máme omezený počet startovacích čísel. Na hlavní padesátikilometrový závod jich je tři a půl tisíce, teď už máme přihlášeno téměř tři tisíce dvě stě závodníků," uvedla Michaela Vifingerová, vedoucí sekretariátu Ski klubu Jizerská 50, která závod pořádá. Podle ní přilákal 39. ročník závodu běžkaře také díky ideálním sněhovým podmínkám.

Na závod přijeli i lyžaři z Andorry

Kromě Čechů se na start postaví i velký počet zahraničních lyžařů. Nejvíce jich tradičně přijelo z Německa, své zástupce tu ale má i Austrálie, Kanada, Norsko, Švédsko či Estonsko. Překvapením je i účast šesti závodníků z Andorry.

Autem se o víkendu do Bedřichova dostane málokdo. Organizátoři rozdali celkem šest set parkovacích karet, kdo ji nemá, bude muset využít kyvadlovou dopravu, která bude jezdit z Jablonce i z Liberce. Od České Chalupy na Maliník se silnice v sobotu ve dvacet hodin zcela uzavře. "Vjezd bude povolen pouze vozidlům se zvláštním povolením od pořadatele, autobusům převážejícím závodníky a vozidlům dopravní obsluhy," vyjmenovala Vlasta Suchánková, mluvčí liberecké policie.

V průběhu akce budou v horách desítky libereckých i jabloneckých policistů. Ti budou dohlížet na pořádek v dopravě a zaměří se i na krádeže. "Při takovém velkém množství lidí hrozí krádeže aut či jejich vykrádání, a také kapesní krádeže," uvedla Ludmila Knopová, mluvčí jablonecké policie. Silnice se znovu otevře až v neděli po šestnácté hodině.

Jak to bude s dopravou

Mezi Libercem a Bedřichovem bude jezdit kyvadlová doprava. Autobus bude stavět na Jablonecké ulici a vyjede, až se naplní. "Budeme jezdit od rána šesti hodin do osmi třiceti a pak odpoledne od dvanácti třiceti do osmnácti hodin," upřesnil Jiří Řádek, ředitel divize osobní přepravy ČSAD v Liberci. Pro závodníky bude přeprava autobusem zdarma. "Během dvou hodin budeme muset do Bedřichova dopravit asi dva tisíce závodníků, což je celkem náročné," dodal Řádek.

Zaměstnaní budou i řidiči jablonecké Městské hromadné dopravy. Autobusy se závodníky budou odjíždět z Pražské ulice, od šesti hodin, po patnácti minutách. Zpět se začnou vracet od půl dvanácté. "V intervalu třiceti minut budeme zájemce odvážet až do půl páté odpoledne," přiblížil Luboš Wejnar, hlavní dispečer jablonecké MHD.

Kdo si ještě nestihl zajistit v Bedřichově ubytování, má smůlu. Volná místa ale ještě Ski klub nabízí v Liberci. "Vycházejí nám vstříc internáty středních škol i hotely, s nimiž spolupracujeme každý rok," zmínila Vifingerová.

Na běžecké trati závodu, která je stejná, jako v loňském roce, leží přes metr sněhu. Organizátoři letos program Jizerské 50 rozdělili do tří dnů. Už v pátek poběží zhruba tři sta lidí Bedřichovskou třicítku volným stylem a večer je na pořadu klasický sprint. V sobotu pak budou soutěžit děti a start nedělního závodu na padesát kilometrů začne v devět hodin. Ve čtvrt na jedenáct pak vyběhnou na trať závodníci, kteří se přihlásili na pětadvacetikilometrový závod.

Legendární závod

Jizerská padesátka se pro mnohé běžkaře stala pojmem. Její první závod se jel už v roce 1968. Na ceně stoupla i poté, co se stala v roce 1999 členem světové ligy dálkových běhů Wordloppet. Lákadlem pro závodníky je i cena za první místo. Muž, který vybojuje zlato, získá šest tisíc eur, což je v přepočtu téměř 180.000 korun. Vítězka v ženské kategorii dostane o polovinu méně.

"Ta konkurence tam není tak velká, v elitní skupině jedou asi jenom čtyři ženy," vysvětlila rozdíl v ocenění Vifingerová. Celkem rozdělí organizátoři mezi nejlepší závodníky jedenadvacet tisíc eur, tedy více než šest set tisíc korun.