Na první mapě kraje jsou chyby

"Mapa nás urazila, a navíc i poškodila. Snažíme se tu rozšiřovat agroturistiku. Ale kdo si tuhle mapu koupí, k nám nepřijede, protože obec na mapě nenajdou," stěžuje si starostka Otaslavic Jiřina Kalábová (KDU-ČSL), která se u firmy, která vydavateli mapy dodávala podklady, pídila, proč obec na mapě není.

"Řekli mi, že hájenky a samoty si musejí žádat samostatně. Naše obec má přitom 1250 obyvatel!" zlobí se starostka. Obec se nechce s nedokonalou mapou jen tak smířit. Uvažuje dokonce o tom, že bude vydavatele mapy žalovat. "Máme schůzku s právníkem, který nám poradí, jak se bránit," řekla Kalábová.

Rozpačitý je z nové mapy také krajský úřad, který firmě dával svolení vytisknout na mapu znak. "Nejsme nadšeni, s takovým výsledkem jsme nepočítali. Je to stále jediná mapa nového kraje," říká mluvčí úřadu Tomáš Kocych.

Miroslav Káninský, jednatel firmy Kompakt, která mapu vydala, tvrdí, že jeho společnost nemůže za špatné podklady, které jí dodala jiná firma. "Tiskneme asi sto map do roka. Tuto mapu jsme stejně jako ostatní koupili a nemůžeme do ní zasahovat. Pokud tam firma vesnici nenapsala, je to jejich věc," řekl Káninský.

Obecně platí, že ne každá obec se na kartografické mapy dostane. Záleží totiž na měřítku. Která obec na mapu patří a která už ne, pak určuje počet obyvatel. Eva Šalandová, ředitelka firmy Shocart Vizovic, která společnosti Kompakt dodala podklady pro výrobu mapy, odmítá, že by někdo na Otaslavice zapomněl úmyslně. Připustila však, že lidé, kteří na podkladech pracovali, mohli mít k dispozici chybné údaje.

"Mohlo se stát, že ačkoli má obec dvanáct set obyvatel, tak v podkladech, z nichž se vycházelo, je vedená jako sídlo s osmi sty obyvateli. Kartografické vydavatelství ale nemůže údaje například z ročenek přepočítávat," řekla Šalandová.

Vizovická společnost se žaloby od obce neobává. "Je jen věcí vydavatele, zda některou z obcí na mapě vynechá. Mapa je jeho dílem. Je to stejné, jako když malíř někomu namaluje takové vlasy a druhému jiné," tvrdí Šalandová. "Obec se nemůže s nikým soudit, maximálně si nemusí tuhle mapu koupit a může si vybrat jinou. Nebo si sama může nechat vyrobit mapu své oblasti, což městské úřady běžně dělají," dodala ředitelka.