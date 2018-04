Na přehlídku tulipánů se vydejte do Průhonic a do Kroměříže

Průhonice těsně za Prahou jsou proslulé především díky rozlehlému parku, jedinečnému dílu evropské zahradní architektury, který na konci 19. století založil hrabě Arnošt Emanuel Silva Taroucca. Už zdálky zahlédnete věžičku neorenesančního zámku, který si zahrál v mnoha filmových pohádkách. Můžete tu navštívit pamětní síň zakladatele Průhonického parku s malou expozicí a kavárnu na Malém nádvoří.

Jaro v Průhonicích

Od 28. dubna do 17. května budou Průhonice patřit výstavě cibulovin a zejména tulipánů. Ovšem pozor, místem konání není zámecký park, ale Dendrologická zahrada s unikátní sbírkou okrasných dřevin. Leží severně od dálnice D1 (exit 6) a hlavní vstup najdete u jihovýchodního rohu zahrady nedaleko čestlického aquaparku Aquapalace.

Dendrologická zahrada v Průhonicích se pyšní unikátní sbírkou okrasných dřevin.

Výstava se zaměří na proměnlivost a šlechtění tulipánů, které patří mezi nejpěstovanější a druhově nejbohatší cibuloviny na světě. Uvidíte například časně kvetoucí tulipány, které v minulých letech už bývaly odkvetlé a letos proto putovaly do chladíren, a seznámíte se i s kolekcí původních přírodních druhů. Samozřejmě nezůstane jen u tulipánů, ale v areálu zahrady objevíte i další cibuloviny od narcisů přes sasanky a ladoňky až po modřence.

Vstupenka pro dospělé stojí 60 Kč, senioři od 60 do 70 let, děti od 6 do 15 let a studenti zaplatí 30 Kč, pro seniory nad 70 let a děti od 3 do 5 let stojí vstupné 15 Kč, rodinné vstupné vyjde na 150 Kč. Otevřeno je denně kromě pondělí, v dubnu od 9.00 do 18.00, v květnu do 19.00 hodin.

Přehlídka tulipánů a zelení rekordmani

V době konání výstavy je připravena komentovaná prohlídka nejenom o tulipánech a dalších drobných cibulovinách, ale také časně kvetoucích trvalkách. Exkurze zaměřená na uplatnění tulipánů v soukromých zahradách a kombinování s ostatními rostlinami se koná v sobotu 2. května.

Od konce dubna do poloviny května pořádá Dendrologická zahrada v Průhonicích výstavu cibulovin a tulipánů.

Následující víkend, v sobotu 9. května, se odehrává komentovaná exkurze Jarní keře. Sraz zájemců je v obou případech v 11.00 hodin u hlavního vchodu do Dendrologické zahrady. Vstupenka pro dospělé stojí 100 Kč, je však nutné se předem přihlásit v rezervačním systému.

Baví vás rekordy? Pak přijeďte do Dendrologické zahrady 23. a 24. května na víkendovou akci pro rodiny s dětmi a oslavte mezinárodní Den fascinace rostlinami. U hlavního vchodu si koupíte brožurku, v níž se seznámíte s rekordmany z říše rostlin z celého světa i z Průhonic. Najdete v ní také pokyny k šesti interaktivním zastavením, která budete společně s dětmi hledat v různých koutech zahrady.

Holandská zahrada v Kroměříži

V Holandské zahradě v Kroměříži uvidíte kopii dávno zaniklé Neptunovy fontány, vytvořenou podle historických rytin, původní socha se však zachovala.

Ačkoli původním domovem tulipánů bývala Čína a západní a střední Asie, dnes patří k tradičním symbolům Nizozemska. Velké tulipánové slavnosti a obří trhy v Česku zatím nemáme, ale Holandská zahrada už existuje. Je jednou z obnovených částí Květné zahrady v Kroměříži, zapsané mezi památkami UNESCO.

Zahrada v uplynulých letech prošla postupnou revitalizací a v září 2014 se představila návštěvníkům tak, jak vypadala v 17. století, a to včetně několik kilometrů dlouhých tvarovaných živých stěn. Do zahrady se také vrátily dva Pstruží rybníky, ohrazené kamennými balustrádami, Ptáčnice s atraktivní voliérou uprostřed mělkého bazénu i replika Králičího kopečku, v němž dovádí živí králíci.

Obnovy se dočkaly i Pomerančová zahrada s citrusy, pěstovanými v květináčích, a Holandská zahrada. Cibuloviny v čele s narcisy a tulipány dnes už sice nejsou takovou vzácností jako kdysi, ale zahrada s Neptunovou fontánou, obnovenou podle starých rytin, rozhodně výjimečná je.

Dospělí zaplatí vstupné 70 Kč, děti a senioři 45 Kč. Zahrada s novým návštěvnickým centrem je otevřená denně od 8.00 do 17.00 hodin.