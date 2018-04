Na Pražském hradě stále platí bezpečností opatření

V letní sezóně bývá přitom Pražský hrad běžně otevřen od 5 hodin až do půlnoci. Kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením zůstane také až do odvolání uzavřen park lánského zámku. Obvykle bývá park přístupný o víkendu, ve středu a ve čtvrtek odpoledne.



Přísnější bezpečnostní opatření začala na Pražském hradě a v Lánech platit po teroristických útocích v USA. Atentáty, při nichž teroristé narazili do budov v New Yorku a Washingtonu unesenými letadly, si vyžádaly podle odhadů tisíce obětí. Kvůli útokům začali policisté také bedlivěji střežit zejména americké objekty v České republice. Před budovu Radia Svobodná Evropa by dnes navíc měly dorazit obrněné transportéry.