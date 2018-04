Na pramicích a šlapadlech za sportem i romantikou

"Výjimkou ale nejsou ani páni, kteří si sundají sako, povolí kravatu a jen tak přijdou o polední přestávce na loďku nebo šlapadlo relaxovat," dodává Hubený. Nejpočetnějšími návštěvníky jsou ovšem milenecké páry. Hodinový výlet historickým centrem Prahy je kromě zábavy také levný.

Půjčovné za loďku stojí okolo čtyřiceti, za šlapadlo okolo padesáti korun za každých šedesát započatých minut. "To máte pomalu levnější než jít si sednout na kafe," uvažuje Hubený. Přeje-li počasí, jsou zájemci o šlapadla ochotni vyčkat až hodinovou frontu. Na pramici většinou tak dlouhou dobu zákazník čekat nemusí. "Z osmdesáti procent chtějí lidé šlapadla, ale přitom ta pravá romantika je na klasické loďce s vesly," diví se Halama.

Letošní deštivé a chladné počasí majitelům půjčoven zákazníky zatím příliš neposílá. "K loňskému roku se to vůbec nedá přirovnat," stýská si Roman Halama z půjčovny na samé špičce Slovanského ostrova. Podle plavebních a provozních předpisů si loďku nebo pramici může půjčit osoba starší osmnácti let, mladí do patnácti let věku pouze v doprovodu zletilých. Děti dostanou povinnou záchrannou vestu.

Každý příchozí je také poučen o trase, jíž se může vydat, a upozorněn na bóje předznamenávající blížící se jez. "Už se nám ale stalo, že zákazníci bóje přehlédli a projeli se šlapadlem jez. Byli to cizinci a fotili si asi panoráma. Naštěstí se nic nestalo," dodává Halama. Půjčovny pramic a šlapadel jsou na Vltavě na čtyřech místech - tři z nich na Slovanském ostrově. Čtvrtá - pod Karlovým mostem u Novotného lávky - zapůjčuje pouze šlapadla.

Půjčovny lodiček a šlapadel na Vltavě

půjčovna

otevírací doba

půjčovné/h

trasa

S.P.L.A.V

(špička Žofína)

10 - 21

40,-/h loďka, 50,-/h šlapadlo

jez u Karlova mostu - jez u Jiráskova mostu

U kotvy

(zátoka u Mánesa 10 - 21

(v teplém počasí noční vyjížďky do 23.00 h)

35,-/h loďka, 45,-/h šlapadlo



Slovanka

(Žofín naproti Střeleckému ostrovu)

12 - 20

40,-/h loďka, 60,-/h šlapadlo



Club Lávka

(zátoka pod Karlovým mostem u Novotného lávky)

11 - 20

100,-/h šlapadlo

jez pod Karlovým mostem - Čechův most