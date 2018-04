Na Pradědu se ještě lyžuje

Svahy Pradědu mu dávají za pravdu. Mírně mrzne, sjezdovka je perfektně upravená, dokonce povrch je pocukrován slabou vrstvou prašanu. Nikde ani stopy po "sněhovém blátě", charakteristickém pro pozdní jarní období. "Tak kvalitní sníh v zimě mnohokrát nebyl. Docela je mi líto těch rekreantů a kursů v zimě," říká Vladislav Stáňa z firmy Karstu, provozující vlek na Petrových kamenech.

I když v zimě bývají pod vlekem mnohem vyšší návštěvy, nestěžuje si, protože na vleku se střídají zhruba tři stovky lidí. Obdobně je na tom konkurenční firma Figura, která má nahoře dva vleky. "Na jednom vleku dvě stě až tři sta lidí, na druhém o stovku víc," hlásí spokojeně vlekař Vítězslav Kadlec. Lyžaři si nemohou sníh vynachválit. "Je to super. Teď to nemůže být ani v Alpách lepší. Být ještě lepší počasí tak to nemá chybu," libuje si Tomáš Hradil z Ostravy, když jde v poledne na polévku.

Záchranáři z Horské služby Jeseníky pravidelně projíždějí a kontrolují všechny sjezdovky. Lyžaři jim však po celou sobotu nedali příležitost k zásahu. "Za celý den žádný úraz. To se často nestává," říká dispečer Horské služby Jaroslav Sembdner. Zatímco vlekaři si ještě přijdou na své, hoteliéři už pomalu dělají za sezonou kříž. "Do konce týdne jsme měli polovinu pokojů obsazených, ale v neděli všichni odjíždějí, tak budeme téměř prázdní," uvedl provozní Sporthotelu Kurzovní Leoš Šrámek. Nejvyšší hora Jeseníků stále odolává výraznějšímu tání. "Ještě v květnu budeme jezdit," slibuje vlekař Vladislav Stáňa.