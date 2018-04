Na poušti se zloději koní a zlatokopy

Jak se tam dostat

Do Joshua Tree National Park na jihu Kalifornie se dostanete z Los Angeles po dálnici číslo 10.



Na co nezapomenout

Na výlety se vydávejte jen s dostatečnou zásobou vody. Slunce, zejména v letních měsících, je neúprosné. Nejpříjemněji je zde v období od listopadu do dubna, kdy sem také míří nejvíce návštěvníků.