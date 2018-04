Na podzim bude Wales hostit euroamerické golfové klání Ryder Cup

otázky a odpovědi Jak si mohu obstarat vstupenky? Stejně jako v minulých ročnících bude možné vstupenky na Ryder Cup 2010 získat loterijním systémem. Veřejná loterie pro rok 2010 již byla zahájena. Vstupenky si můžete koupit online na webových stránkách Ryder Cupu. Slosování veřejné loterie řízené počítačem se konalo v srpnu 2009. Úspěšní i neúspěšní zájemci byli o výsledku informováni na konci srpna 2009. Neúspěšní zájemci o vstupenky z předchozího kola jsou automaticky zařazeni do dalšího slosování, které se otevírá na jaře 2010. Vstupenky na hřiště nebude možné získat přímo na místě. Je možné objednat si balíček zahrnující i cestu a ubytování?

Cestovní balíčky můžete zakoupit exkluzivně od Ryder Cup Travel Services. Je možné objednat si i cateringové služby? Informace o možnosti rezervovat salónek či catering získáte na oficiálních stránkách turnaje The Official 2010 Ryder Cup Hospitality Website. Jak se do Celtic Manor Resort dostanu? Stejně jako v předchozích ročnících Ryder Cupu bude zveřejněno parkovací schéma "Park and Ride", které umožní návštěvníkům akce, kteří cestují autem, dostat se na místo hladce a bezpečně. Pro návštěvníky cestující z Cardiffu a severu a západu Walesu bude zřízeno parkoviště na západě Celtic Manor Resort (výjezd 28 z dálnice M4), další bude na východě střediska (výjezd 23A z M4) pro návštěvníky cestující z východu Newportu a z Anglie. Parkovací lístek si musíte zakoupit dopředu pro každý den mistrovství, jen tak si zajistíte přístup na parkoviště. Na obou parkovištích budou pro návštěvníky, kteří chtějí cestovat taxíkem, zřízena stanoviště taxi. Kyvadlová autobusová doprava bude mezi parkovišti a Celtic Manor Resort jezdit po celou dobu konání turnaje od úterý do neděle a bude jezdit denně od asi 6 hodin ráno do 21.30 večer. Pro ty, kdo zamýšlejí jet veřejnou dopravou, se doporučuje cestovat z Newportského nádraží, odkud bude do Celtic Manor Resort jezdit kyvadlová linka. Kde najdu další informace o celé oblasti? Město Newport, nejmladší velšské velkoměsto, se těší na návštěvníky Ryder Cupu 2010 z celého světa. Pro informace navštivte stránky města věnované Ryder Cupu. Pro informace o rezervacích konferencí/meetingů do města Newportu a jeho okolí prosím navštivte stránky Newport & South East Wales Business Tourism. Informace pro návštěvníky regionu najdete na webových stránkách Visit Wye Valley.