Na pltích po slovenských řekách

PLAVBA PO DUNAJCI - MŮŽE SE HODIT Na plť se nastupuje v Červeném Kláštore a to buď přímo u kláštera (dříve se nastupovalo jenom zde) anebo výše proti proudu u samotné vesnice. Ještě výše lze začít u obce Majere.



Cena lístku pro dospělého se pohybuje od 200 do 250 slovenských korun, přepravu nabízí několik společností. Do Červeného Kláštora jezdí autobusy ze Staré Ľubovně, méně z Kežmaroku nebo Popradu. Celodenní parkování osobního auta stojí 50 Sk.



Po absolvování jízdy máte několik možností jak se vrátit zpět. Nejjednodušší varianta je pěší pochod po pohodlné cestě proti proudu na slovenské straně řeky.



Další možností je jízda autobusem či mikrobusem, kterou zajišťuje při dostatečném počtu zájemců chata Pieniny, vzdálená necelý kilometr od konečného přístaviště. Cena pro dospělého činí 50 Sk (autobus), resp. 60 Sk (mikrobus). U chaty Pieniny je v provozu i půjčovna kol, přičemž kolo můžete vrátit v Červeném Kláštore. Časový limit je 1,5 hodiny a půjčovné činí 100 Sk.