Na pivo? Pozor - můžete být na webu!

Myšlenkou prý bylo zachytit pravou a nefalšovanou hostinskou atmosféru, zprostředkovat ji surferům trávicím celé hodiny na Internetu, a nalákat je touto cestou, aby také přišli ''na jedno''. Přenosy začínají po šesté hodině večerní (to dává smysl - v dřívějích hodinách to asi nebývá tolik ''divácky zajímavé'') a trvají až do zavírací hodiny. V současnosti jsou v rámci experimentu webové kamery nainstalovány v pěti hostincích v Londýně - avšak pokud by se myšlenka ujala, mohly by se prý objevit až v tisíci dalších po celé Británii.

Jeden z takto vybavených hostinců prý hojně navštěvují mladí cestovatelé z Austrálie - aby díky webovým kamerám pozdravili své příbuzné na druhé straně zeměkoule. Dalším ze způsobů využití je ten, že někteří štamgasti navštěvují příslušnou webovou stránku proto, aby zjistili, kdo je právě v hostinci přítomen a jaká že je tam právě atmosféra.

Nemůžu se ubránit dojmu, že to je celé o ztrátě soukromí - avšak rozvoj informačních vymožeností se asi nedá zastavit. Představuji si, jaký může být život českých pivařů, pokud by se hospodské webové kamery rozšířily u nás. Odpoledne přijde Franta ze šichty, zjistí, že má žízeň, zapne tedy počítač, zabrousí na www.narůkunebojaksetajehoputykamůejmenovat.cz, aby zjistil, jestli už tam jsou ostatní ''kluci'', a poté vyrazí do lokálu. Proč ne, avšak realističtějí mi připadá varianta, že se v hospodě staví rovnou cestou z práce a že k tomu žádný počítač ani nepotřebuje. Pokud by byly kamery instalovány třeba i v laciných bufetech, tzv. ''dojížděči'' zbylého jídla by mohli z internetové kavárny sledovat, kde se nachází nějaký volný bramborový salát či nedojezený párek. Rychlým emailem by se dal potom takovýto nález zarezervovat, aby ho mezitím někdo nezkonzumoval...to jsou opravdu netušené možnosti!

A třeba by to nemuselo být ani tak špatné pokud jde o možnost vysledování manželkami. Nabízely by se i pozitivní možnosti - například zatímco by manžel popíjel v lokále, starostlivá manželka by na Internetu sledovala, jestli se mu nezačíná dělat špatně. Kdyby viděla, že se konzumační lístek nebezpečně zaplňuje, mohla by začít připravovat nezbytnou ošetřovací péči a tím manželovi zpříjemnit těžké chvíle při procesu střízlivění.

Dále by třeba mohly webové kamery zjednodušit proces s inzeráty na seznámování. Takový inzerát by třeba mohl znít: ''Muž hledá z nedostatku příležitostí vhodný protějšek touto cestou. Zn. Bývám k vidění ve večerních hodinách na www.unováků.cz- druhý stůl od výčepu''.

Tak to vidíte, kam ten svět spěje. Nenechte se však možnou existencí webových kamer v barech a v hostincích znervóznit - a hlavně na ně při návštěvách pohostinských zařízení nemyslete. Chovejte se přirozeně. Nebuďte upjatí. Tisíce lidí se na vás zrovna můžou dívat doma u svých počítačů - nejste-li přirození, není to divácky zajímavé.