Na pivo k Rozvědčíkovi. Do kultovní hospody, kterou proslavil Ota Pavel

Vodáci, trampové, rybáři, chataři z okolí a výletníci, které přilákal nedaleký hrad Křivoklát. Tak to jsou typičtí návštěvníci hostince U Rozvědčíka, který se často objevuje v povídkách Oty Pavla.

Nejdřív Annamo, pak Rozvědčík

Slavnou hospodu otevřel v roce 1934 rodák z blízkých Nezabudic, Jaroslav Franěk, který byl za první světové války na ruské frontě rozvědčíkem. Po německé okupaci Franěk pomáhal odbojářům a ukrýval zbraně. Nakonec ho dopadlo gestapo a 1. července 1943 ho v berlínské věznici Plötzensee popravili. Právě díky Otovi Pavlovi se z hospody stalo téměř kultovní místo turistů všeho ražení.

"Na ryby jsem šel na Skřivaňský potok. Sem jsme jezdili už v době, kdy jsem se vozil v bílém kočárku a přitom cucal dudlík. Na tom krásném potoce se kdysi usídlil bezvadný chlap, Jarda Franěk se svou ženou. Býval rozvědčíkem v Indočíně, v Annamu. A když se vrátil, tak tu na rozcestí šedivých silnic pod Nezabudicemi postavil dřevěný stánek s pivem, rumem a žlutou limonádou a nazval jej Annamo. Natřel ho nahnědo a o kus dál na potoce postavil zděnou restauraci U Rozvědčíka. Celý život zůstal srdcem rozvědčíkem, až mu Němci to srdce zabili za války ve věznici Plötzensee."

Tak psal Ota Pavel v knize "Smrt krásných srnců" o hospůdce ležící jen pár desítek metrů od jeho zamilované řeky Berounky, kam ho jako malého kluka společně s celou rodinou přivezl jeho tatínek Leo Popper, když hledal místo pro letní byt. Stejně jako jeho, tak i současné hosty sem přilákala především řeka Berounka a její ryby, nádherné údolí a křivoklátské lesy.

u rozvědčíka Kde: katastr obce Nezabudice, střední Čechy

Co si dát: ovocné knedlíky (84 Kč), svíčková (98 Kč)

Proč přijet: kvůli krásnému Křivoklátsku

Web: www.hostinecurozvedcika.cz

Bíle zářící hostinec stojí na svém místě na silnici mezi Roztoky u Křivoklátu a Týřovicemi dodnes. A vlastní ho i potomci původních majitelů, kteří jej pronajímají a horní patro využívají jako letní byt.

Rozvědčíka najdete, když se z Křivoklátu vydáte na Roztoky a potom budete pokračovat silničkou podél řeky na Nezabudice a Týřovice.

Kousek před Rozvědčíkem se vyplatí zastavit u přívozu v Luhu pod Branovem. Tady žil a místní obyvatele za prací, přáteli, láskami i na hřbitov přes Berounku převážel strejda Karel Prošek, další hrdina z Pavlových povídek. I teď vás převozník za dobrovolný poplatek převeze. Na "branovské" straně řeky stojí za návštěvu i pamětní síň Oty Pavla.

Zkuste ovocné knedlíky

Co kdo mně přeje jedenkrát, já jemu tisíckrát. Tento citát je napsaný nad vchodem do hospody U Rozvědčíka. Uvnitř najdete malý lokál s pár stoly, bar a velká kamna, která v sychravém počasí umožňují v chladné budově vydržet.

Teď je však lepší sedět na zahrádce ve stínu lip, vybrat si z nabídky piv (Plzeňské, Gambrinus, Bernard, Bakalář nebo Svijany) a k tomu si dát třeba utopence nebo tlačenku s cibulí. Sázkou na jistotu je také svíčková a ovocné knedlíky. Na jídlo pro jednu osobu stačí stokoruna, půllitr plzně stojí 28 korun.

Už léta neměnný je systém "roznášení" jídla. Zatímco v lokále všechno dostanete až pod nos, na zahrádce to tak snadné není. Jídlo si objednáte v restauraci, dostanete číslo a pak už venku čekáte, až se z okénka ozve to vaše. Personál je jednoduše zakřičí, případně ho zahlásí do mikrofonu. Dřív se používal i klasický megafon.

O prázdninových víkendech tady bývá plno, ale místo se vždycky najde. S obsluhou hostů vypomáhá i personál kiosku, který stojí vedle venkovních lavic. V posledních letech přibyly prázdninové hudební akce, letos bude tou hlavní srpnový koncert kapely Brutus.