Na Pernštejně se bude slavit

"Chceme tímto založit do dalších let jistou tradici slavností," uvedl Libor Mlaskač, jeden z hlavních pořadatelů. Do projektu se zapojil hrad Pernštejn, městečka Nedvědice a Smrček, ve kterých se uskuteční hlavní část čtyřdenního programu. O tom, že se nebude jednat jenom o ztvárnění historických reálií, ale že součástí programu bude i celá řada kulturních a sportovních aktivit, hovoří bohatá náplň všech dnů, jejíž součást tvoří například rybářská soutěž, volejbalový a nohejbalový turnaj nebo možnost zahrát si paintball. "Výtěžek ze vstupného z paintballových her chceme použít na pomoc postiženým a hendikepovaným dětem," upozornil Libor Mlaskač.

Řinčení zbroje vojáků třicetileté války, historické vojenské ležení, výstřely z kanónů či starověký jarmark. Takový by měl být obraz na nádvoří hradu Pernštejna již od čtvrtečního dne. Doplní jej cimbálová muzika a vinotéka v kočárovnách hradu.

Do nedalekých Nedvědic zasadili pořadatelé například přednášku profesora Války, výstavu obrazů Eduarda Valdhanse či koncert Hany a Petra Ulrychových. Večerní country bál a taneční zábavu si mohou zájemci vychutnat zase v romantickém prostředí u nedvědického rybníka.

Celý program vyvrcholí v sobotu, kdy se historický průvod ve středověkých kostýmech vydá z Nedvědic přes hrad Pernštejn až na Smrček. Zde se na kolbišti uskuteční 5. ročník rytířského turnaje na koních. "Pořádáme vždy největší rytířské turnaje na koních. Letos by se mělo rytířů sjet minimálně dvanáct," řekl Mlaskač.

Večer se mohou účastníci programu zúčastnit liturgické mše svaté v hradní kapli hradu Pernštejna. Mše se podle Libora Mlaskače uskuteční po téměř třiceti letech. Po ní bude následovat koncert renesanční a barokní hudby v Rytířském sálu hradu, který slavnosti uzavře.