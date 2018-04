Na parkovištích budou automaty

Lyžaři, kteří přijedou na Železnorudsko, se musí připravit na dvě novinky. Na velkých i menších parkovištích budou do začátku sezony parkovací automaty a v ulicích se objeví více městských strážníků, kteří budou dohlížet na to, zda motoristé neparkují v místech, kde to není přípustné. "Chceme dát parkování řád. Město má zejména v zimě velké výdaje s udržováním parkovacích ploch, proto jsme nakoupili automaty. Z vybraných peněz za parkování zaplatíme náklady na úpravu ploch," vysvětluje tajemník železnorudské radnice Jaroslav Tachovský. Dva strážníci už ve městě působí, nyní k nim přibudou další tři. "S parkováním jsou každou zimu velké problémy, hlavně když napadne hodně sněhu a sezona je v plném proudu. Lidé potom parkují i na místech, kde to je zakázané, a způsobují velké potíže zejména záchranářům, kteří se obtížně dostávají ke zraněným. Strážníci budou neukázněné řidiče pokutovat," doplňuje tajemník. V Železné Rudě a Špičáku je osm set parkovacích míst v ulicích a na větších parkovištích. Radnice přiznává, že v zimě místa nestačí. "Kapacitu už nelze zvýšit," říká Tachovský.