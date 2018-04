Na pařížských nábřežích nebudou v létě jezdit auta

15:42 , aktualizováno 15:42

Na celý měsíc by se měla pařížská nábřeží letos v létě uzavřít automobilům a veškerým motorovým vozidlům. V neděli to přislíbil nový pařížský starosta Bertrand Delanoë. Již několik let se malebná nábřeží u Seiny uzavírají od března do listopadu každou neděli a stávají se rájem chodců, ale především cyklistů a jezdců na kolečkových bruslích a na koloběžkách. I policisté zde patrolují pouze na kolech. Tentokrát však Delanoë přistoupil na návrh svého náměstka ze strany Zelených Denise Baupina, aby se nábřeží uzavřela v létě celý měsíc od 15. července do 15. srpna.