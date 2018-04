Na palubě i v podpalubí

Královské muzeum námořnictví si na nedostatek exponátů nemůže rozhodně stěžovat. Vtěsnat celou Victory do hledáčku? Nemožné.

Nebe je olovnatě šedé a sype se z něj déšť. Špatný čas na poznávací zájezd do Královského námořního muzea v britském Portsmouthu. Na parkovišti do sebe strkají autobusy cestovních kanceláří z celé Evropy a ze svých útrob vyplivují skupiny turistů. Déšť nedéšť, obrovský areál muzea berou útokem. Vývěsní tabule i přehledná informační oznámení směrují návštěvníky buď do Lewinovy galerie, seznámit se s námořnictvem dvacátého století, nebo do Willieho galerie – do století páry. Ale i do dalších.- Muzeum je otevřeno od března do října 10.00 –16.50 hod., od listopadu do února 10.00 – 15.50 hod.