Výstavba radnice s náklady 52 miliónů korun se datuje do let 1925 až 1930. Prosklená kvadratická věž z železné konstrukce měří 85,8 metru, ochoz je ve výšce 72,5 metru. Součástí věže jsou také hodiny se světelným ciferníkem.



Věž bude otevřena po celý letošní rok v letních měsících od 10:00 do 19:00, v zimě od 10:00 do 17:00. Pro zájemce mají správci věže připraven také odborný výklad, a to i v anglickém, německém a polském jazyce.