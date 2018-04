Na Ostravsku mohou cyklisté vyjet na nové stezky

"Trasy vedou pěkným prostředím. Je tu něco pro milovníky přírody i umění a historie," popsal Richard Barvík z opavského Okresního úřadu. Hotový by měl být během sezony také poslední úsek trasy Moravice, která spojuje Kružberk, Hradec nad Moravicí a Opavu.

OSTRAVA ZHUSTÍ SÍŤ

V Ostravě letos přibude ke stovce kilometrů cest pro cyklisty dalších dvacet. "Budeme zhušťovat a prodlužovat už hotovou kostru. Navazovat na stávající trasy, aby lidé mohli dojet odněkud někam," uvedl Jaroslav Šauer z ostravského magistrátu. Mimo jiné by tak měla vyrůst spojka mezi restaurací Havana v Mariánských Horách a hulváckým koupalištěm. Lidé se díky ní budou moci vyhnout frekventované ulici 28. října.

Už loni v září navíc v Ostravě přibyla trasa, která zavede cyklisty k Hornickému muzeu na Landeku v Ostravě-Petřkovicích. Oblíbená a velmi vytížená jižní trasa v Poodří by se zase letos měla podél řeky nově napojit na městskou část Nová Ves. "Trasy podél řek jsou nejkrásnější," doporučuje Šauer. Do léta by měly být připravené také první tři a půl kilometry nenáročné trasy okolo lázní v Klimkovicích. "Bude to relaxační trasa," slibuje Jiřina Kecková z novojičínského okresního úřadu.

Asi deset kilometrů nových cyklistických tras chystají také Kopřivnice a Bílovec. Už od loňska se mohou cyklisté projíždět na kole také v okolí Fulneku. "Pěkná je příborská trasa Sigmunda Freuda, nebo oderská trasa," radí Jiřina Kecková. Novojičínské trasy protínají řadu zajímavých míst od štramberské Trúby, muzeum Tatry v Kopřivnici, až po koňské statky Hermelín ranč mezi Novým Jičínem a Rybím a statkem u Haitlů v Bernarticích.

CESTY K PŘEHRADÁM

Během několika dní se na Frýdecko-Místecku začne značit sedmnáctikilometrová cyklistická trasa z Ostravice podél přehrady Šance na Staré Hamry, až k přechodu Bílá-Konečná. Spolu s šesti okruhy beskydských cyklotras a česko-slovenskou pohraniční magistrálou tak letos nabídnou Beskydy téměř tři sta kilometrů značených cest.

Beskydami prochází také loni otevřený okruh cyklotras euroregionu Těšínské Slezsko, které spojuje Karvinsko a příhraniční část okresu Frýdek-Místek s Polskem. Od září tudy vede téměř osm set kilometrů cest pro cyklisty. "Je to hodně členitý terén. Dřevěné kostelíky, zámek Fryštát, Těrlická přehrada, horské terény. Vybere si každý. Rodina s dětmi i profesionální cyklisté.

Výhodou navíc je, že můžete bez problémů přes hranici," popsala Alena Klocová z Regionální kanceláře v Karviné. Bruntál plánuje, že ještě na jaře otevře nové trasy, které jej lépe spojí s okolními okresy. "Bude to více než dvě stě padesát kilometrů nových cest. Část z nich například více zpřístupní Slezskou Hartu a okolí. Atraktivní bude také oblast Rýmařovska a Sovince," říká Jan Gemela, který na projektu cyklotras pracuje.