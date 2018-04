Na oskerušobraní a pálenku z nejvzácnějších stromů na Slovácko

Může se hodit

Klikněte na mapu Jak se tam dostat

Do Tvarožná Lhoty, která bude centrem oslav oskerušobraní, vede odbočka ze silnice 55 ze Strážnice do Veselí nad Moravou. Po značených cyklotrasách je možné do Tvarožné Lhoty dojet většinou po vedlejších silnicích ze Strážnice i z Veselí nad Moravou. Tip na výlet a mapa

Mezi Radějovem a Tvarožnou Lhotou vedou dva okruhy naučné stezky v délce 3 a 7 km. Trasy vedou kromě jiného i kolem několika stromů oskeruší, dva z nich jsou chráněny jako památné. Na stezce je i salaš a rozhledna Travičná. Zmíněné cyklotrasy i naučné stezky jsou zachyceny i na turistické mapě Shocart měřítka 1 : 75 000 z edice Active – velká cykloturistická napa č. 169 - Slovácko – Hodonínsko. Co v okolí

Cestu za oskerušobraním je možno spojit s návštěvou skanzenu ve Strážnici, kde pod názvem "Podzim na dědině" proběhnou ve dnech 20. – 21. září živé ukázky zemědělských prací na moravské vsi. Pobyt je možno kombinovat i s poznáním turistické plavební cesty po Baťově kanálu, přístavy jsou ve Strážnici, Vnorovech a ve Veselí nad Moravou. Užitečné weby

Skanzen ve Strážnici - www.nulk.cz

Baťův kanál – www.batacanal.cz