Na Okoři se bude hrát ve veselém duchu

"Podhradí Okoře je podle nás nejhezčí místo na otevřené festivaly u nás vůbec. Hrát se bude přímo na louce pod zříceninami," řekl producent František Kotva, který akci spolupořádá a zároveň se jí účastní i jako muzikant. Kotva hraje na kytaru v kapele Žlutý pes. V Okoři organizátoři návštěvníkům slibují vybudované zázemí, velký prostor na parkování a kvalitní zvuk. "Máme aparatury, které se používají na velkých festivalech, jako je Rock For People v Českém Brodě nebo v Malé Skále," slibuje Kotva. Hlavním rozdílem oproti jiným přehlídkám má být zaměření Okoře. V podhradí se sejdou rockové a folkové skupiny, jejichž písně se nesou v pozitivním duchu. "Záměrně vybíráme veselé kapely, z folku třeba písničkáře Pavla Dobeše a Jiřího Schmitzera, z rockové oblasti zase Krausberry a Děda Mládek Illegal Band," popsal Kotva. Na festivalu Okoř se představí osm hudebníků či skupin. "Uvědomujeme si, že první ročník má vždy těžší rozjezd, a letos, řečeno ekonomickým slovníkem, skončíme asi v záporných číslech. Zatím ani výhledově do příštího ročníku nechceme festival natahovat. Naší filozofií je, aby jak kapely, tak diváci měli nejlepší zázemí a vraceli se zase na Okoř. Část peněz chceme také vracet obci," vysvětlil František Kotva. "Přestože festival trvá pouze jeden den, pro organizátory práce jsou to dny tři. V pátek stavíme ohrazení, v sobotu jsou zvukové zkoušky a v neděli nás čeká úklid," dodal Kotva. Vstupné na přehlídku stojí pro dospělé 120 korun, děti do 12 let zaplatí 20 korun. Část výdělku pořadatelé poskytnou místnímu obecnímu úřadu na opravy a konzervování hradní zříceniny Okoř.

Program festivalu:

19. srpna 2000

17 hodin - Pavel Dobeš

17.45 - Jiří Schmitzer

18.20 - Vlasta Třešňák

19.10 - Martin Kraus a Krausberry

20.05 - Děda Mládek Illegal Band

21.05 - Žlutý pes

22.25 - Neřež

23.10 - Anna K. & Band