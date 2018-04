Na Okoři proběhne v sobotu hudební festival

Vedle programu na velké scéně se budou v pauzách na malé scéně střídat kapely hrající etnickou hudbu. S nimi si budou moci zahrát i návštěvníci. Stačí, když si přinesou jakýkoliv akustický hudební nástroj - bubínky, tamburíny nebo píšťalky.

Festival začíná 18. května ve 14:00 a program je plánován do noci do 02:00. Pro účastníky, kteří budou chtít zůstat do rána, je podle agentury Sun Music připravena louka na stanování.