Na očkování do ciziny je třeba čas

Pokud totiž budete muset absolvovat očkovací "kůru", je třeba se na příslušné středisko obrátit alespoň čtyři až šest týdnů před plánovaným výjezdem.Ordinace, kde se očkování do zahraničí provádí, najdete na hygienických stanicích v každém velkém městě. Zdejší pracovníci jsou pravidelně informováni o epidemiologické situaci ve světě a o požadavcích jednotlivých států na očkování, takže vám doporučí nejvhodnější opatření na cestu.Většina očkování je doporučených, takže je nemusíte nakonec absolvovat. Očkováním povinným - tedy při vstupu na území určitých států vyžadovaným - je v současné době například žlutá zimnice. Avšak i v případě doporučené vakcinace byste měli dbát rad lékaře, který vám na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu vypracuje optimální očkovací plán.V jeho rámci je třeba počítat s určitými intervaly mezi očkováním proti jednotlivým nemocem a také s tím, že účinnost některých vakcín začíná až několik dní po aplikaci (u žluté zimnice až po deseti dnech, u dalších vakcín jeden až dva týdny).Až zamíříte na hygienickou stanici, nezapomeňte si přinést i vaše dříve vystavené očkovací průkazy a výpis ze zdravotní dokumentace od vašeho ošetřujícího lékaře. Měli byste také brát v potaz to, že očkování může někdy způsobit i přechodné zdravotní problémy (teplota či únava). I to je o důvod navíc, proč návštěvu ordinace očkování nenechávat až na poslední chvíli.Lékaři, který vás bude očkovat, také oznamte, jaké léky užíváte, zda trpíte alergií a upozorněte ho na případné těhotenství.A proti kterým nemocem se vlastně většinou očkuje?Jak už bylo řečeno, povinně je to proti žluté zimnici. To v případě cest do některých zemí Afriky a Latinské Ameriky. Pokud sem pojedete, musíte být vybaveni mezinárodním očkovacím průkazem žluté barvy (International Certificat of Vaccination) s podpisem lékaře a oficiálním razítkem (Health Officer).Z doporučených očkování se běžně praktikuje ochrana proti břišnímu tyfu, virovému zánětu jater typu A (hepatitis A), choleře, dětské obrně, tetanu, záškrtu, virovému zánětu jater typu B, encefalitidě, meningitidě a tuberkulóze.Přestože je výčet nemocí, proti kterým se dá chrátit, rozsáhlý, měli byste vědět, že výběr těch onemocnění, proti kterým budete ve finále očkováni, závisí na mnoha faktorech. Proto vždy kontaktujte odborníka a přesně mu popište okolnosti chystané cesty. Jen tak se vyhnete nebezpečí, že vaše zdravotní příprava bude nedostatečná či naopak, že se podrobíte zbytečně mnoha očkováním.