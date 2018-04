Na Novém Zélandu svítí jeskyně bez elektřiny. Mohou za to larvy

Vypadá jako noční obloha plná hvězd, ale ve skutečnosti je to fotka z podzemí. Strop jeskyně Waitomo na Novém Zélandu je asi 46 metrů pod povrchem země a to, co na něm svítí, jsou larvy speciálního druhu novozélandských světlušek. Konkrétně jde o druh Arachnocampa Luminosa. Dospělí jedinci připomínají komáry. A larvy na své světlo lákají nejen turisty, ale především potravu.

Čím jsou hladovější, tím víc svítí. Ze svého hnízda na stropě spustí až 70 vláken obalených lepkavým slizem a na ně chytá potravu. Než se za devět měsíců z larvy vyklube světluška, často uloví a sežerou i dospělého jedince vlastního druhu.

Navzdory tomuto kanibalskému chování je novozélandská světluška v jeskyni Waitomo velice choulostivý tvor. Každé jiné světlo způsobí, že larva zhasne.

Za spouštění vláken si světlušky vysloužily název Arachnocampa, což v překladu znamená pavoučí červ.

Jeskyně je stará 30 milionů let, ale byla objevena až ve 40. letech 19. století. Předtím měli lidé za to, že se o ní jen vypráví ve starých maorských legendách.

Turisté se v jeskyni pohybují jen na lodičkách a na stropy nedosáhnou.