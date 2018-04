Na Nepál trénují ve městě i bez skály

Problémy s místem i penězi se však horolezcům podařily vyřešit. "Domluvili jsme se s vodáky, že ji vybudujeme u jejich loděnice. I oni si občas vyjeli na skály, a tak měli pro nás pochopení," říká. Se získáním peněz pomohla radnice, která horolezecký výcvik zařadila do programu prevence kriminality a získala na to státní dotaci.



Stavbu stěny zadali horolezci odborníkům, kteří postavili dvě věže vzdálené od sebe asi pět metrů. Osmimetrová věž má i převis a protilehlá je o metr vyšší. Jejich tvar umožňuje, aby horolezci mohli přelézat z jedné na druhou.



Horolezecký oddíl v Litovli má již více než pětadvacetiletou tradici a jeho členové se už několikrát vydali do velehor. Jeden z nich například už stanul i na nejvyšší hoře severní Ameriky McKinley a vloni někteří litovelští horolezci zkoušeli štěstí v Nepálu.

Litovelská horolezecká stěna ale žádný přírodní útvar, se kterým se na cestách setkali, nepřipomíná. "Ta se spíš tvořila podle finančních možností a musela vyhovovat i prostoru, který jsme měli k dispozici," říká Baroň.



Jelikož mají horolezci své "cvičiště" přímo za humny, nemusejí již tak často vyjíždět trénovat do okolí. Kdo z nováčků má o horolezectví zájem, může přijít v úterý nebo ve čtvrtek, kdy horolezci zavedli instruktorské hodiny.