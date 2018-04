Na nejvyšší hory Norska i Skandinávie. Přírodní klenot Jotunheimen

může se hodit Jak se tam dostat Z Osla, hlavního norského města, doporučuji jet po silnici E6 kolem největšího norského jezera Miøsa směrem na Hamar, Lillehammer a Ottu. Z Otty je nutné pokračovat směrem na Lom (silnice č. 15). Cesty k nástupním místům na jednotlivé túry se vzhledem k rozlehlosti pohoří různí. Cestou do Lomu můžeme odbočit v osadě Randen vlevo a vyjet na parkoviště u jezera Gjende a zahájit přechod bessegenského hřebene tak, jak byl ve stručnosti popsán v závěru článku.

Cesta na parkoviště pod Glitterheim je zpočátku shodná s cestou k jezeru Gjende. V osadě Randsverk se ale cesty dělí a ke Glitterheimu vyjíždíme v serpentinách vpravo.

Při cestě na nejvyšší vrchol Skandinávie je potřeba projet Lomem a po silnici č. 55 projet Bøverdalem a za touto vesnicí odbočit vlevo na horskou silnici a přes několik mýtných bran vyjet až na parkoviště u chaty Juvashytta. Pro výjezd k chatě Spiterstulen je nutné odbočit z hlavní silnice vedoucí z Lomu o něco dříve u chaty Røyshein. Ubytování a stanování Norský zákon o ochraně přírody je velmi tolerantní k táboření ve volné přírodě. Spát pod stanem se smí téměř všude, kde to není výslovně zakázáno. Ve vzdálenosti menší než 200 m od soukromého stavení je vhodné požádat o souhlas majitele objektu. Místní s tím většinou nemají žádný problém a umí i doporučit vhodnější a lepší místo k táboření. Kempů je v oblasti celá řada. Výborné zkušenosti mám s Otta Turistsenter (cena přibližně 50 NOK za stan, příplatek za teplou vodu ve sprše: 10 NOK). Skvělé jsou také kempy v Maurvangen u Gjende, Leirmonen pod Galgopiggenem atd. Doporučené vybavení Pro túru nad jezerem Gjende není třeba žádné zvláštní vybavení. Svou výstroj a výzbroj byste měli přizpůsobit častým zvratům počasí. Srážky jsou zde časté a teplota může i v létě klesnout pod 10 °C. Doporučuji kvalitní turistické boty (maratonky určitě nestačí), funkční spodní prádlo, druhou vrstvu na zateplení (fleece nebo windstopper), kvalitní nepromokavé kalhoty a bundu, čepici, rukavice a teleskopické hole (usnadní chůzi). Pro výstup na Galhoppigen po ledovci od chaty Juvashytta doporučuji zvážit použití maček, turistického cepínu sedáku a lana. Zdá se to možná zbytečné a za ideálních podmínek a při troše štěstí zvládnete výstup v "keckách", ale počasí se tu mění rychle a stačí opravdu málo, aby se člověk dostal do úzkých a na rozlehlé ledové pláni zabloudil. Druhou věcí je to, že jako "správní" Češi nemáme v zahraničí příliš dobrou pověst, kterou si kazíme tím, že s grácií sobě vlastní porušujeme všechna možná i nemožná bezpečnostní pravidla.

Pro výstup na Galhoppigen můžete též zvážit přibalení maček a cepínu do batohu. S největší pravděpodobností ani jednu z těchto pomůcek nepoužijete. Na vršku jsem stál třikrát a i za mlhy, která by se dala krájet a zmrzlého povrchu jsem vše nechal v batohu, ale náhoda je "blbec". Vhodná doba pro návštěvu Se stálostí počasí bývá v Norsku trochu problém. Podle průvodců je nejstálejší počasí na začátku července. Z vlastní zkušenosti ale mohu doporučit spíš přelom července a srpna, případně první polovinu srpna. V této době alespoň je méně komárů. Mapy © Google