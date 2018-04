Na největší lodi světa: luxusní restaurace, divadlo, kluziště i márnice

Naše trasa s Independence of the Seas Přístav Southampton na jihu Anglie opouští Independence of the Seas v pět hodin odpoledne, další dva dny brázdí Atlantik. První zastávku má opět na britském území v Gibraltaru .

Čtvrtý den odpoledne a celý pátý den patří Barceloně s proslulou promenádou La Rambla a architektonickými skvosty Antonia Gaudího, kterým vévodí stále nedokončená katedrála Sagrada Familia. Šestý den kotví loď ve francouzské malebné vesničce Villefranche , odkud je to pár stanic vlakem do Nice a do Monaka. Monako a Monte Carlo se svými vyhlášenými kasiny tentokrát vyhrává u většiny pasažérů lodi.

Sedmý den loď přistává v italském Livornu , celkem běžném městě, odkud ovšem lákají výlety k proslulé šikmé věži v Pise, či dál do vnitrozemí až do historické Florencie . Florencie se slavnou sochou Davida stojí určitě za návštěvu i jen na pár hodin - i za cenu 13 Eur za zpáteční jízdenku a hodinu dvacet minut cesty vlakem.



Půlka cesty je za námi. V Cagliari na Sardinii většina vyráží na místní pláž a loď se pak vydává na zpáteční cestu.

Po jednom dni jen na moři se loď vrací do Španělska, tentokrát do slunné Malagy , kde lze obdivovat jak otevřené promenády plné palem, tak úzké uličky se spoustou kostelíků.





Předposlední zastávka je v hlavním městě Portugalska Lisabonu proslulém spletitými strmými uličkami, které snadno zvládají místní žluté tramvaje.

Předposlední zastávka je v hlavním městě Portugalska proslulém spletitými strmými uličkami, které snadno zvládají místní žluté tramvaje.



Poslední zastávka, předposlední den plavby je opět ve Španělsku, tentokrát na severu v přístavním městě Vigo s příležitostí navštívit nedaleké slavné poutní místo Santiago de Compostela.

Pak už se loď vydává na jednodenní cestu Atlantikem k finální zastávce v Southamptonu.