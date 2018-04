Na »nejjižnějším« a nejjižnějším cípu Afriky

U skalisek Mysu Dobré naděje není celkem nic zajímavého.

Kdo by koneckonců nechtěl, a tak si podlouhlý prst pevniny vybíhající do moře jen kousek za Kapským Městem od návštěvníků neodpočine. A však chyba lávky - kdo podlehne takovému vábení, skončí zřejmě na jeden z největších špeků světa, neboť Mys Dobré naděje zdaleka není tím nejjižnějším bodem Afriky. Snad jen nejznámějším. A jak je to s tím druhým klamným důvodem? Slov o mají opět »průvodci«: Chcete na vlastní oči spatřit místo, kde se slévají dva oceány chladný Atlantik a teplý Indický oceán? Tady už by měl zpozornět i hodně důvěřivý člověk. V opačném případě bude marně hledat dělící »čáru« mezi studenými a teplými vlnami dvou významných světových moří. A odkud může domnělý jev vyhlížet? Třeba z restaurace se slibným názvem: Two Oceans (Dva oceány). Sice nic neuvidí, ale to nevadí. Hlav ně když si objedná... Ovšem ani to nic nemění na tom, že přírodní rezervace v okolí jednoho z nejslavnějších mysů světa, vyzařuje zvláštní atmosféru. Možná ale přece jen existují turisté, kteří si budou chtít ten skutečně nejjižnější bod Afriky ohmatat sami. V takovém případě se budou muset vypravit ještě o dobrých dvě stě kilometrů dále na jihovýchod. Pravda, jak už to bývá, není zdaleka tak blyštivá. Cesta sem vede stranou všech hlavních tras a není ani nijak dobře značená. Teprve na místě, poblíž na první pohled opuštěného majáku, se možná leckomu vybaví v paměti dávno zasunutá poučka ze školních lavic - přece Střelkový mys (neboli Cape Agulhas) je tím nejzazším místem, kterým africká pevnina zasahuje do moře! A podle zeměpisných pravidel a zvyklostí také oním pomyslným bodem, kde končí jeden oceán a začíná druhý. Ovšem srážku dvou rozdílně teplých vod nečekejte ani tady. O geografické zajímavosti místa vypovídá jen strohá kovová tabule se dvěma šipkami naznačujícími Indický oceán vlevo, Atlantik vprav o. A hned vedle beto nový kvádr se zabudovanými ukazateli vzdáleností skutečného nejjižnějšího bodu černého kontinentu od významných světových měst. Ale i Antarktidy, i když je odtud vzdálena přímou čarou ještě několik tisíc kilometrů. A pro milovníky poetických obrazů ještě jeden tip, s nímž se u Mysu Dobré naděje nesetkají. Asi pět minut od nejjižnějšího bodu kontinentu, přímo u skalnatého břehu, odpočívá vrak ztroskotané lodi. Může mít poslední výspa, kde se stýká pevnina s oceánem, vůbec lepší symbol?Na Mys Dobré naděje organizuje výpravy řada kanceláří přímo v Kapském Městě. Dojet sem lze bez problémů i vypůjčeným autem vyhlídkovou cestou podél pobřeží stále směrem na jih. V případě cesty na Střelkový mys je třeba obětovat více: jinými slovy podniknout téměř celodenní výlet autem - po silnici N2 z Kapského Města směrem na Somerset West, u města Caledon se sjíždí na místní komunikaci R316 směrem na Bredasdorp a odtud se pokračuje už po poměrně úzké R319 do ospalého městečka Struisbaai. Odtud už vede jen prašná cesta, jejíž poslední úsek je třeba zdolat pěšky.