Na návštěvu poutního místa stačí jeden den

Ačkoliv není známo, že by při nejrůznějších šarvátkách, ke kterým občas mezi Palestinci a Izraelci dochází, přišel k úhoně nějaký turista, přece jenom je lepší spolehnout se na služby cestovních kanceláří a nepouštět se do výletu na vlastní pěst. Ostatně si tím ušetříte čas i peníze. Nejrůznější cestovní kanceláře v Jeruzalémě vás do Betléma dovezou pohodlnými autobusy a nabídnou průvodcovské služby. Pokud byste volili druhou variantu, počítejte s tím, že zhruba osmikilometrovou vzdálenost mezi Jeruzalémem a Betlémem budete muset překonat buď pěšky anebo taxíkem. Autobusy totiž do Betléma nejezdí.V Jeruzalémě se můžete obrátit nejlépe na Vládní informační úřad pro turistiku (GTIO), který sídlí na ulici King George 24, telefon 02/6754863. Cestovní kancelář RTaT, která zaměstnává i česky mluvící průvodce, má telefonní číslo 089/467634.Taxíky můžete najít buďto přímo na ulici nebo před většími hotely. Zvláštností izraelské taxislužby jsou vozy "šerut" neboli sdílené taxi. Ty vyjíždějí na cestu v okamžiku, kdy je zaplněno všech sedm sedadel a většinou kopírují trasu autobusů. Jejich ceny jsou jen o něco málo vyšší než autobusové jízdenky.Taxíky i šeruty na rozdíl od hromadné dopravy vyjíždějí na silnice i o šabatu, to znamená od pátku odpoledne do soboty večera, ovšem s přirážkou. Stanoviště šerutů v Jeruzalémě naleznete na příklad na ulici Harav Kook 1, nedaleko Sionského nádraží.Vzhledem k tomu, že v Betlémě je z historických památek k vidění pouze bazilika Narození, hrobka Ráchel a případně ještě několik mešit a křesťanských kostelů, vyplatí se vám zajet tam na jednodenní výlet, případně odpoledne, a na noc se vrátit zpátky do Jeruzaléma. Pokud byste si přesto chtěli nechat zdát sny pod arabským nebem, vyzkoušejte v Betlému Hotel Star na ulici Al Baten, telefon 02/743249.