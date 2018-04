Na návštěvě v Perthu v Západní Austrálii

Samotný Perth je rozdělen na několik městských částí, jednou z nich je Perth City, kde najdete obchody všeho druhu a rozsáhlou pěší zónu skládající se z mnoha ulic a uliček.

Za zmínku určitě stojí také West Perth s největším místním parkem Kings Park a budovou parlamentu. A kdo by se chtěl vypravit do kasina nebo na koníčky, ten ať zamíří východním směrem přes řeku Swan. Jižní část Perthu je s centrem propojena mostem.

Dobře tady mají zvládnutou městskou dopravu. Autobusy a vlaky, takové nadzemní metro, jsou všude přímo u nosu. V centru se můžete dokonce svézt zadarmo Červenou nebo Modrou kočkou, to je kyvadlové autobusová doprava vedená po dvou trasách centrem, tzv. Central Area Transit.

A pokud se vám nechce ani městskou hromadnou ani autem, můžete zvolit romantičtější způsob dopravy místní Ferry. Což jsou lodě sloužící pro přepravu lidí, které vyplouvají z přístavu kousek od centra u věže Swan Bells.

Máte chuť vyjet si k moři? Sedněte na metro a po cca 45 minutách jste ve Freemantlu, výletním městečku s plážemi a pořádným přístavem. Ústí tady řeka Swan.

Oproti jiným částem Austrálie je v Perthu relativně levně. A hodně příjemné je i to, že tady nemáte pocit přelidněného velkoměsta amerického střihu jako třeba v Sydney a nehýří to tady turistickými atrakcemi a zájezdy jako v Cairns.

Záhada "zmizelého" nájemníka

Sehnali jsme super ubytování za 20 AUD na noc, je to v cca 70 let starém domečku se 4 ložnicemi, obývákem a zahrádkou ve čtvrti Northbridge. "Náš" domeček není v současné době obydlen, což se nám, při výhodnosti ceny, zdálo trochu podivné, možná to souvisí s panem domácím, ten je taky trochu podivín a morous, nosí námořnickou čapku a bílé kalhoty a často ho vídáme jen tak se rozhlížejícího na ulici.

Záhy zjišťujeme další zvláštnost, na chodbě domku jsme našli pár svršků, téměř nové značkové tenisky a fungl novou ledvinku. V lednici bylo čerstvé ovoce a talíř s rajskou omáčkou. Ve všech pokojích je ale řádně uklizeno a nikde ani známky po nějakém dalším nájemníkovi. Majitelka či majitelka zmíněných věcí se už neukázal.

Další den se k nám přistěhovali noví spolubydlící, Jimi, kuchař (28) a Tasa, designérka (26), oba z Nového Zélandu. Jsou to prima lidi, kteří svým příchodem zároveň rozehnali naše hororové představy ohledně ubytování. V noci na druhý den v domě ve vedlejší ulici někoho zastřelili. Prostě jsme se nastěhovali do čtvrti, kde se toho hodně děje…

Northbridge je část města zasvěcená zábavě, najdete tady spoustu cukráren, restaurací, barů a hodně čínských podniků všeho druhu. Leží jen kousek od samého centra Perthu a kromě míst, kde se najíte a napijete, je plná i galerií a internetových kaváren. Nachází se tady největší galerie Západní Austrálie West Australia National Gallery a taky umělecká škola a její vlastní galerie a Aboriginská galerie atd.

Na jídlo chodíme do asijské jídelny, která vypadá jako velká pasáž se spoustou stolků a asi 10 pulty různých kuchyní, čínská, japonská, vietnamská, thajská, indonézská, indická… Zaplatíš 6 AUD a na talíř si namícháš, na co máš chuť.