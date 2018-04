Na návštěvě v nejstarším nevěstinci Evropy

Jak do Pompejí Z nádraží v Neapoli odjíždí každou půlhodinu vláček Vesuviana, který objíždí po úpatí Vesuvu a doveze vás až do Pompejí. Na prohlídku rozsáhlého areálu potřebujete minimálně šest hodin, určitě si nezapomeňte vzít dobrou obuv a pití. Vstupné do areálu stojí 13 eur, při některých státních svátcích je vstup zdarma.