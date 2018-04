Na návštěvě v Elvisově království

Vilu v Memphisu Elvis koupil za 100.000 dolarů v roce 1957. Tehdy mu bylo dvaadvacet let a rozhodl se svůj dům, který pojmenoval Graceland, přeměnit k obrazu svému. Pak tady žil až do své smrti v roce 1977.

Vše je autentické

Graceland leží na kraji Memphisu. Od pokladen ho sice dělí pouhých 150 metrů, odtud ho však nezahlédnete. Tak dobře je schován za kamenitou zídkou a mohutnými stromy.

K Elvisově domovu turisty přepravuje kyvadlový autobus. Vystoupit a nastoupit do tohoto dopravního prostředku trvá mnohem déle než tuto směšnou vzdálenost překonat pěšky. A pak rychle dovnitř, v tom spěchu si ani návštěvníci nestačí všimnout, jak vlastně zpěvákovo hnízdo vypadá zvenku.

A jsme konečně uvnitř. Tak po těchto kobercích král rokenrolu chodíval, tady sedávali jeho rodiče. Vše zůstalo autentické, od zpěvákova odchodu před více než čtvrtstoletím se tady nic nezměnilo.

Elvisův vkus, či nevkus

Křiklavé barvy, plno všelijakých váz, mís a sošek, všemožné obrázky, dečky a kožešiny... Místnosti v suterénu a přízemí (obývací pokoj, kuchyně, jídelna, ložnice rodičů, herna a lovecký salonek), do kterých smějí návštěvníci nahlédnout, v žádném případě neosloví milovníky střídmosti. Vše působí víc než přeplácaně.

Turistům však není umožněno Elvisův vkus (nebo nevkus - doplňte si sami) podrobněji posoudit. Jejich kroky totiž diriguje hlas ze sluchátek, který v rychlosti informuje o tom nejnutnějším a už vás pobízí k odchodu do další místnosti. Odvážlivec, který se tomuto individuálnímu průvodci vzbouří tím, že zmáčkne tlačítko "Pause", je popohnán personálem, který zvědavce urychleně nasměruje do vytyčených mezí. Až to chvílemi připomíná hnaní dobytka na porážku.

Důvod je jasný. I když Elvis zemřel před více než čtvrtstoletím, zájem o něj neklesá. V letních měsících se do Gracelandu nedostanete, aniž byste si postáli v dlouhé frontě. Průvodci se proto snaží návštěvy prostorově omezených místností co nejvíc zrychlit.

Splašená prohlídka brzy skončí. Do horního patra, kde se nacházela Elvisova ložnice či pracovna, ani za svého života majitel Gracelandu nikdy nikoho cizího nevpustil, a tak se tato tradice dodržuje i dnes a dnešní návštěvníci sem mají přístup zakázán.

Místo toho si mohou prohlédnout výstavu, která zdobí garáž. V časové posloupnosti jsou tu Elvisův život a jeho hvězdná kariéra rozebrány ze všech stran.

Jedna vitrína je věnována Elvisovým začátkům, další filmům, ve kterých hrál, jiná představuje Elvise jako filantropa podporujícího ze svých bezedných zdrojů charitativní akce. Gracelandští kurátoři se nebrání ani stinným stránkám Elvisova života (drogy, alkohol, deprese).

K vidění je všechno možné od fotografií a plakátů přes zbraně či "šišku" pro americký fotbal až po slavné nonkonformní Elvisovy obleky.

Zvláště zajímavá je ta část výstavy, která se věnuje Elvisově kariéře v armádě . V roce 1958 Elvis už jako zbožňovaný idol nastoupil k vojenské službě v západním Německu. Nasazení přední celebrity do armádních řad dokázali Američané skvěle využít k propagaci US Army. Nástup rekruta Presleyho byl pro zámořská média tématem číslo jedna, reportéři byli přítomni i tomu, jak Elvisovi holič krátil jeho kštici.

Občas promlouvá i Král

Na videonahrávkách z koncertů můžete pozorovat, jak se s přibývajícími lety hezoun Elvis zaobloval. Zvláštní místnost je věnována jenom oceněním, kterých tento symbol poválečné doby nasbíral nepočítaně.

O každém exponátu se ze sluchátek, která jsem vyfasoval ještě před vstupem do vily, valí množství informací. Kromě faktů o vystavených předmětech mám hlavu plnou i Elvisových hitů, vždy vhodně zvolených k době či tématu, které je ve vitríně prezentováno. Kromě hlasu průvodce k návštěvníkovi čas od času promluví z archivních nahrávek i sám Král.



Hrob Elvise Presleyho

Poslední kroky na pozemku Gracelandu vedou kolem ohrady s vychrtlými herkami (že by také tito koně byli ponecháni ve stavu, v jakém je Elvis opustil?) k několika hrobům. Kromě Krále jsou za Gracelandem pohřbeni i jeho rodiče a babička, která přežila všechny ostatní. Z rodného Tupela byly do Memphisu převezeny i ostatky Elvisova dvojčete, které zemřelo v den porodu.

Při čekání na odvoz autobusem mají turisté možnost, která jim při příjezdu nebyla dopřána, dostatečně si zvenku prohlédnout Elvisovo sídlo vystavěné v jižanském koloniálním stylu. S okolní zelení vytváří dokonalou harmonii.

Zpět u pokladen se před návštěvníky otvírají dvě možnosti. Vrhnout se do nakupování Elvisových nahrávek a suvenýrů nebo ještě dále jít po stopách jeho života a navštívit muzeum, které je věnováno jedné zpěvákově velké vášni: automobilům. Mezi naleštěnými bouráky, kterými se Elvis proháněl po amerických silnicích, zaujímá přední místo slavný růžový cadillac.

Elvis neměl slabost jen pro rychlé vozy, miloval i létání. V areálu muzea si můžete prolézt jeho dvě soukromá letadla Hound Dog II a Lisa Marie. Interiér obou strojů nechal upravit pro své potřeby (bar byl nezbytností). Většímu z letadel nazvanému po své dceři také často říkal "létající Graceland".

Především pro romantické duše je poslední část expozice, která je věnována peripetiím Elvisova manželského života s Priscillou, se kterou se seznámil během vojenské služby v Německu. Můžete si prohlédnout Priscilliny přepychové svatební šaty nebo hračky a postýlku jejich jediného dítěte - dcery Lisy Marie, která se dnes pokouší prorazit jako zpěvačka. Není divu, že stále nemůže vykročit z otcova stínu.

Memphis měl štěstí

Když ukončíte prohlídku Gracelandu a brouzdáte se po rozbitých chodnících poblíž nevlídného centra Memphisu, napadne vás jedna otázka: Co by byl Memphis bez Elvise? Jen omšelé velkoměsto kdesi na "hlubokém" jihu USA.



Soch Elvise Presleyho je v Memphisu hned několik

Velkoměsto, kde si tráva proráží cestu ke světlu puklinami v asfaltu. Velkoměsto, kde život pulzuje (a to dost nepravidelně) pouze v jediné ulici Beale Street ve vzpomínce na zašlou slávu blues. Velkoměsto, které se do historie zapsalo pouze krví Martina Luthera Kinga, jenž byl v roce 1969 zastřelen ve zdejším motelu Lorraine, kde je dnes působivé muzeum o boji Afroameričanů za rovnoprávnost. Velkoměsto, kam by turista neměl valný důvod zabloudit.

Když se Elvisovi rodiče rozhodli přestěhovat z Tupela do Memphisu, vyšla tomuto městu na Mississippi šťastná hvězda. Stalo se městem Elvise Presleyho.