Na návštěvě v domě Iva Andriće

14:08 , aktualizováno 14:08

Od doby, kdy jsem přečetla Most na Drině od Iva Andriće, toužila jsem se podívat do míst, kde se odehrává děj této kroniky nebo alespoň navštívit místa, kde autor žil. Právem dostal tento autor Nobelovu cenu za literaturu, protože s nevšední uměleckou přesností zachytil mentalitu a reálie obyvatel Černé Hory. A do přímořského městečka Herceg Novi jsem se nakonec skutečně podívala.